《翻爆晚間精選》蔡賴登記參選 澄清台獨說

◎蔡賴登記參選 澄清台獨說

民進黨政府總統參選人蔡英文、賴清德下午3點35分正式到中選會登記參選。對於賴清德過去提出「務實的台獨工作者」等議題，蔡英文表示：「中華民國台灣，就是兩千三百萬人在台灣共同生活，有主權、有政府、民主機制、國防、外交，這就是中華民國台灣。」

◎反制罷韓 韓陣營將辦挺韓大遊行

國民黨總統參選人韓國瑜請假參選，全台跑透透，民進黨則在高雄加強罷韓連署宣傳，並即將於12月21日上街遊行，預告將有10萬人參與；據悉，韓陣營決定正面對決，規畫同一天也在高雄辦「挺韓大遊行」，放話「對方有多少人，就有2倍人潮堅定挺韓！」

◎楊丞琳為愛失自我 不怕尪面前獻醜

楊丞琳將於27日推出第11張專輯《刪·拾 以後》迎接出道20周年，18日舉辦聽歌會，揭曉新專輯邀來很欣賞的歌手合作，包括徐佳瑩、魏如萱、OZI等音樂人，各自包辦詞曲、製作及和音，驚喜的是，她老公李榮浩也是此次合作對象之一，好奇怎麼沒找好友吳青峰？楊丞琳酷酷地說：「之前合作太多次，這次製作把主要目標放在驚喜。」聽歌會後，她在社群上發文：「忍了好久，終於可以公開所有的幕後功臣們了，雖說是幕後，但其實星光熠熠！我要謝謝這些音樂人，讓我完成籌備已久的－刪·拾 以後。」

◎健身房變販毒熱點 櫃台成交貨平台

蔚為流行風的健身中心，竟成為販毒新興地點！中市1家健身會館楊姓男職員涉嫌販售安非他命給長期會員，甚至還直接在櫃台交貨，楊男今年11月初轉職到某連鎖健身俱樂部大甲分店上班，賣毒也另起爐灶，才到班3天就在健身中心旁停車場交貨，而遭逮捕。檢警在他的辦公室、身上及住處查獲毒、液態搖頭丸等物，檢方聲押楊男獲准，全案擴大偵辦中。

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(中時電子報)