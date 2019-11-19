新黨主席郁慕明今日證實，新黨將於明天或後天提出不分區立委名單，其中前國民黨立委邱毅將名列首位。

邱毅於2016年即被新黨提名為不分區立委候選人，名列第二。原本國民黨2020年不分區立委名單中將邱毅找回來，位居第8名，卻因為被國民黨內部分人士質疑，而主動宣布退出。但今日傳出消息，2020年邱毅可能再度名列新黨不分區立委候選人名單，也傳出王炳忠、蘇恆、林明正等新黨青年軍也可能會被列入。

對此本報記者向新黨主席郁慕明求證，郁慕明表示目前新黨不分區立委名單還在討論排定中，預計明天或後天才會公布，但其中邱毅已確定將名列首位，但除了邱毅之外，其他人選和排序都尚未確定。新黨發言人王炳忠則說，因為各界對國民黨不分區名單多表不滿，很多人寄望於新黨，目前新黨內部還在討論各界推薦的名單，一切要等明天新黨全委會開會後才能證實並公布。

(中時 )