當人們出遊時看見大自然的鬼斧神工，不禁會想停下腳步欣賞眼前美景，甚至來張自拍照紀錄並且合影PO上網。不過好景當前常會害人失去戒心，忘記大自然也潛藏著許多危險。法國一名男子至泰國蘇美島（Koh Samui）遊玩時，看見南門瀑布（na muang 2）時為之震驚，不顧禁止靠近警告，前往懸崖邊欲自拍，不慎腳滑失足墜落至80尺高的瀑布谷底，以頭下腳上「倒栽蔥」的方式身亡。

據外媒《DailyMail》報導，15日時一名33歲法國籍男遊客巴斯提安．帕米爾（Bastien Palmier）和友人至泰國素叻他尼（surat thani）旁的度假勝地蘇美島觀光，至南門曝布時看見絕美風景，看到忘情的巴斯提不顧一旁的危險標誌警告，毅然決然越過並走到懸崖邊，想與鬼斧神工的瀑布拍照，不料因懸崖邊石頭潮濕，一不小心打滑，硬生生墜落近80公尺（260英尺）高，約22樓高的瀑布。其死狀悽慘，男子頭朝下墜地，頭顱被劈成兩半，當地警方及搜救人員花費近3小時才將男子遺體運出。

巴斯提安友人托馬斯（Thomas Mechin）表示，當他看到巴斯提安一步步地靠近懸崖邊時，有警告祂不要過去，但他仍越過封鎖區的繩索。警方指出，由於曝布附近石塊濕滑，讓取回屍體這項任務變得更加困難，因此花費了將近三個小時，救援人員才終於能用繩子將死者綁在擔架上，將祂帶離。

不巧的是，一名26歲西班牙遊客在7月時也曾在此地試圖拍，不幸滑落身亡。地方政府早已設立禁止闖入標語，如今仍有遊客擅自闖入，發生意外。

(中時電子報)