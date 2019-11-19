新北市農業局積極推動「惜食分享餐廳計畫」，媒合餐飲業者將原可能被放浪費的「蔬果格外品」變成餐桌上的佳餚，目前已有50家店參與計畫。位在汐止的「天然茶莊」因認同農業局的惜食分享計畫，主動加入計畫，透過主廚巧思，將常被捨棄的紅蘿蔔葉、白蘿蔔葉及芹菜葉等食物，做成煎蛋或醃製為雪裡紅等料理，也讓消費者對惜食觀念有了全新認識。

「蔬果格外品」指的是規格、外觀不符合市場標準而被淘汰的農產品，淘汰率達4成，是食物浪費第一線戰場。

新北市府自105年推動「惜食分享餐廳」計畫，希望媒合餐飲業者使用原可能被浪費的「蔬果格外品」，從生產端減少食物浪費，推動至今已有50家合作店家。

汐止的「天然茶莊」老闆蔡旭志因認同市府理念，主動加入「惜食分享餐廳」計畫。

蔡旭智表示，常被捨棄的紅蘿蔔葉、白蘿蔔葉及芹菜葉或田間生長的野菜，可透過主廚的巧思下，做成煎蛋或醃製為雪裡紅等料理，起初顧客可能會對格外品或全食物料理感到陌生，但透過溝通與互動，多數消費者都可以接受惜食的觀念，並對惜食觀念有了全新認識。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」除減少食材因規格受限所造成之浪費，初衷也是為幫助農民，不讓農民辛苦白費。

另外，農業局為推廣惜食觀念，將於12月14日、12月15日在新北市板橋區站前廣場舉辦惜食分享節，屆時現場將有惜食市集與素人團隊分享，請大家一同參與，加入珍惜食物的行列。

(中時 )