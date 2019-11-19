新北市府積極爭取前瞻計畫「城鎮之心」，成功為金山爭取7400萬重新改造中山溫泉公園，而位於中山溫泉公園內「中山堂」也將被拆除。但居民抱怨，中山堂是金山區唯一大型集會場所，拆掉以後民眾要辦活動將無處可去。新北市府回應，他們未來會在中央溫泉公園現址設置一處半開放式活動空間，還會將準備動工的金山立體停車場頂樓改造成集會場所，請民眾切勿憂心。

新北市府打造金山觀光不遺餘力，積極爭取中央前瞻計畫「城鎮之心」預算，第二期將規劃7400萬改造中山溫泉公園，預計興建泡腳池、改造整體公園景觀，並拆掉現於公園內的集會場所「中山堂」與活動中心。

此舉引發居民抱怨，中山堂是金山區唯一的大型集會場所，拆除之後，民眾將再無場域可辦大型活動，希望市府協助尋求替代方案。

新北市議員白珮茹也指出，金山居民需要一個能夠遮風避雨的活動場所、一個大型的展演空間，否則以後若有大型表演該在哪裡舉辦？希望市府發展觀光之餘，也能兼顧市民權益。

新北市府回應，改造後的中央溫泉公園會設置一處半開放式的集會場地，供市民使用；另外市府也會在明年興建的立體停車場頂樓鋪設遮雨鐵棚，並針對防風部分特別設計，預計可容納200人，請民眾切勿憂心，市府一定會規劃出良好的集會場所供居民使用。

(中時 )