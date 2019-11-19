2020年總統大選正式進入了登記日，和四年前總統大選相比，今年選戰陸空大戰激烈，高雄市長韓國瑜和現任總統蔡英文從網路戰打到實體戰，18日韓國瑜登記喊「等一個便當」，19日蔡英文正式登記後，網友開始懷念競選造勢場子出現熱呼呼的雙主菜便當，在網路上成為熱搜後，網民留言要開始密切FOLLOW英德配場子，期待雙主菜應該有機會升級到三主菜，「就算昧著良心去也會願意」。

網友PO熱呼呼的雙主菜便當長這樣，英德成軍後令人最懷念的味道。

這場大戰打到連便當都不放過，韓國瑜登記時說蔡支持者都在「等一個便當」，但蔡英文總統也不含糊，隔天立馬回應「等一個市長」，但網友顯然對便當還是與緻高昂，有網友說：「重點在吃完便當，要投韓」，也有人回應：「下田工作也賺不到一個便當錢，不如去聽一聽賺個便當」，還有說：「為方便統計用餐人數，請先洽各樁腳報名」，不過對於便當的價格是否超過法定的30元禮物標準，網友說：「空心菜場子的超值雙主食大便當只要29.9487元？」，這便當老闆也太佛系了。

但也有人提出依相關選罷法規定「公職人員選舉罷免法第99條對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣一百元以上一千萬二下罰金」網友懷疑，難道：「國家機器睡著了？」

(中時電子報)