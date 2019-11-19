張朝欣／雲林報導

雲林縣政府向中央爭取16億元，進行北港鎮汙水下水道系統工程，工程已發包約半年，卻因路權問題無法施工，19日縣府水利處表示若年底前無法施工，16億元將被收回，目前已請承包商延展施工期限，同時與北港鎮公所協商路權問題。

雲林縣政府為改善北港鎮都市計畫區住宅生活環境品質，向營建署爭取「北港鎮汙水下水道系統」工程，總經費達16億元，包括汙水主次幹管、汙水處理廠新建、分支管及用戶接管3階段，其中汙水主次幹管工程已於今年5月發包。

不過由於工程必需開挖北港鎮市區一半以上道路，且工期長達數年，引發部分民眾反對，認為市區許多道路道剛鋪好不到1年，重新開挖不僅浪費公帑，更嚴重影響日常生活，北港鎮公所因此拒絕核發路權。

北港鎮長蕭永義表示，發包單位縣府當初未進行全盤考量就先鋪設道路，隔不到1年又要開挖路面進行下水道工程，希望縣府與承包商協商延展施工期限，否則勢必引發民怨。

縣府水利處長許宏博指出，汙水下水道可以提升住家環境衛生，雨汙水分流後還能減少登革熱等水媒傳染疾病發生、改善化糞池及汙染源排放汙水問題，亦可淨化河川水質，提升整體生活品質，讓北港鎮更加都會化，好處甚多。

許宏博強調此工程若無法於年底前施工，承包商有權解除契約，屆時好不容意爭取到的16億元經費將全數遭中央收回，日後要再爭取恐怕非常不容易。

(中時 )