陸方堅定支持林鄭 對港嚴正執法 17:432019/11/19 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透19日報導，中國外交部周二稱，中國政府將繼續堅定支持香港特別行政區行政長官林鄭月娥，並堅定不移維護國家主權。 外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，中國政府將堅定支持香港警方嚴正執法。 根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，中國國務院周二任命鄧炳強為香港警務處處長，接替退休的盧偉聰。 香港民間上周發起連續多天的「三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，各區出現混亂場面，示威者堵路及破壞交通設施，令香港部分地區幾陷癱瘓，嚴重衝突並蔓延至多間本地大學校園。 (旺報 ) #香港 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲手創展嘗鮮說故事 04:102019/11/15 時尚消費 港府回應美國會報告 重申勿干預港內政 14:522019/11/15 兩岸 港官員遇襲 陸外交部要求英方徹查 19:092019/11/15 兩岸 香港城市大學：占校黑衣人疑非該校師生 21:362019/11/16 兩岸 港警裝甲車推進 遭示威者汽油彈逼退 22:562019/11/17 兩岸 已到最危急之際 港將全面平亂 04:102019/11/18 焦點新聞 人民日報刊評論員文章 暗示不會再拖 04:102019/11/18 焦點新聞 中國的槓桿率是高還是低？ 04:102019/11/18 論壇廣場 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 09:112019/11/19 兩岸 中共黨校校長：《基本法》解釋權在全國人大手裡 17:022019/11/19 兩岸 兩岸熱門新聞 理工大學再撤出數十人 僅剩約20人堅守 - 兩岸 「最絕望一役」港理大脫逃者：水炮下滿校園慘叫 - 兩岸 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 - 兩岸 逾300人自願離開理大 當中多人未滿18歲 - 兩岸 港理大示威者3度突圍失敗 家長向警方跪求放人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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