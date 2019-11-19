路透19日報導，中國外交部周二稱，中國政府將繼續堅定支持香港特別行政區行政長官林鄭月娥，並堅定不移維護國家主權。

外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，中國政府將堅定支持香港警方嚴正執法。

根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，中國國務院周二任命鄧炳強為香港警務處處長，接替退休的盧偉聰。

香港民間上周發起連續多天的「三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，各區出現混亂場面，示威者堵路及破壞交通設施，令香港部分地區幾陷癱瘓，嚴重衝突並蔓延至多間本地大學校園。

(旺報 )