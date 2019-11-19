為提升大眾運輸的便捷性，市議員林德宇19日質詢要求市府交通局應優化幹線公車來培養搭乘人口，擴大辦理跳蛙式幹線公車。目前台中市電動公車數182輛是全台最高，林德宇更要求在這優異基礎上，推動電動公車倍增，落實綠色運具推廣。

針對2020台灣燈會亮點活動，林德宇表示，屏東縣在台灣燈會推出無人機表演秀獲得很大迴響肯定，市府觀光局也有意比照辦理，但編列850萬元的無人機展演活動標案，已在9月18日、10月25日連續上網兩次均流標。林德宇詢問觀光局林局長，究竟是在技術上或是標規規範上，有遇到操作性困難嗎？，林局長答覆「因先前廠商資格標不符，目前第三次上網，已有吸引到優質廠商」。林德宇要求務必做好這項亮點活動。

林德宇說，目前有2579幹線公車，即200、500、700、900等公車路線，特色是跳蛙式停靠，服務時段是在這上午上學及下午放學時段，主要服務對象是學生為主，假日跟寒暑假都停駛。

林德宇表示，台中交通將邁入捷運新世代，在綠線通車前，市府應思考如何讓大里鄉親能便利使用捷運綠線連結高鐵車站。捷運大慶站是離大里最近的站點，沿著文心南路往大里，市府應積極培養搭乘人口。大慶站有捷運，又有台鐵，又是離這個高鐵最近，跳蛙式幹線公車應從這擴大辦理至大里屯區，培養未來大慶站轉運的功能。

林德宇認為，幹線公車的優化除了路線增加外，車體外裝塗裝應更有明顯的視覺化設計上，讓車體外觀有高辨識度。幹線公車採跳蛙式停靠，拉大停車站距在主要站點停靠，但在排定的停靠站，應採逢站就停，而非有人招手再停，進一步朝類捷運化的概念。

林德宇強調，台中市電動公車的數量182輛是全國最高，新北市大概只有10多台，高雄市大概是也是100多台，不過佔比是跟台中一樣，大概是十分之一，相較於桃園跟台南，台中相當亮麗，這是從之前林佳龍市長就開始推動。交通部有2030年市區公車電動化計畫，台中市應該在這個好的基礎繼續來推動，優先鼓勵新設路線，或是汰舊公車繼續來加碼購置電動公車。

(中時 )