地牛翻身！17：15台東規模3.7地震 最大震度4級 17:482019/11/19 中時電子報 徐秀娥 、 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 17：15台東規模3.7地震 最大震度4級。(圖/氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天下午5時15分發生芮氏規模3.7地震，地震深度5公里，震央位於台東縣政府西偏北方11.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣4級。 台東規模3.7地震 台鐵4車站受阻列車延誤 氣象局地震預報中心資料顯示，台東境內地震度級為卑南4級、台東市2級、鹿野2級、池上1級。 (中時電子報) #地震 #台東縣 #淺層 也許您會感興趣 推薦閱讀 印尼東部7.1級地震2人受傷 18:112019/11/15 國際 婦騎車撞到牛身亡 家屬找不到誰養的要國賠 21:262019/11/15 社會 台東就醬玩 鹿野熱氣球成首選 04:102019/11/16 地方新聞 北市消防局結合南門國中小校慶 舉辦防災園遊會 19:582019/11/16 社會 宜蘭凌晨4.1地震 網嚇喊天龍國有感 04:072019/11/18 生活 生活熱門新聞 「鳳凰」颱風最快明生成 吳德榮曝預測路徑 - 生活 老婆白褲沾血 他坦承不是真男人 - 生活 鄭弘儀驚罹怪病？淚訴痊癒又復發 - 生活 飯後做對一件事 血糖體重一起降 - 生活 非假日好市多這天人擠爆 行家曝真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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