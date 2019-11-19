根據中央氣象局最新資訊，今天下午5時15分發生芮氏規模3.7地震，地震深度5公里，震央位於台東縣政府西偏北方11.1公里（位於台東縣卑南鄉），最大震度台東縣4級。

台東規模3.7地震 台鐵4車站受阻列車延誤

氣象局地震預報中心資料顯示，台東境內地震度級為卑南4級、台東市2級、鹿野2級、池上1級。

(中時電子報)

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