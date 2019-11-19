今下午台東發生芮氏規模3.7地震。(圖擷自氣象局)

交通部台鐵局表示，今日下午5點15分台東縣政府西偏北方11.1公里處，發生芮氏規模：3.7地震，臺東=瑞源及臺東=太麻里間按地震4級辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備，目前上下行列車均有延誤，受阻車站包括太麻里、知本、康樂、台東。

(中時 )