台東規模3.7地震 台鐵4車站受阻列車延誤 17:512019/11/19 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東芮氏規模3.7地震，台鐵4車站受阻列車延誤。(台鐵提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今下午台東發生芮氏規模3.7地震。(圖擷自氣象局) 交通部台鐵局表示，今日下午5點15分台東縣政府西偏北方11.1公里處，發生芮氏規模：3.7地震，臺東=瑞源及臺東=太麻里間按地震4級辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備，目前上下行列車均有延誤，受阻車站包括太麻里、知本、康樂、台東。 (中時 ) #地震 #延誤 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 P助與粉紅兔兔搭高鐵 首航超療癒 04:102019/11/15 生活新聞 自強號又遭擊 這次禍首割草機 04:102019/11/15 生活新聞 高鐵採購12列新車 最快2024年起交車 09:482019/11/15 生活 自小客車撞阿里山森鐵工程車 上午一班列車取消 11:022019/11/15 社會 《航運股》高鐵新列車日德加意願高，預計2024年交車 10:512019/11/15 財經 《電子零件》搭5G及ABF列車，凱崴明後年獲利翻兩番 11:422019/11/15 財經 ＴＷＳ題材 多頭列車鳴笛 17:012019/11/15 財經 新隧道臨海 多良車站美景＋1 04:102019/11/16 地方新聞 鐵道迷看過來 2020鐵道月曆下周四開賣 11:282019/11/16 生活 創意吸睛翻轉教學模式 故宮創客魔幻列車秀成果 17:202019/11/18 生活 生活熱門新聞 「鳳凰」颱風最快明生成 吳德榮曝預測路徑 - 生活 老婆白褲沾血 他坦承不是真男人 - 生活 鄭弘儀驚罹怪病？淚訴痊癒又復發 - 生活 飯後做對一件事 血糖體重一起降 - 生活 非假日好市多這天人擠爆 行家曝真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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