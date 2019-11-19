新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區的爪峰、龍潭、東和、龍川與傑魚等五個社區於18日辦理「福利化社區旗艦型計畫成果展」，國民黨立委李永萍現場出席指出，瑞芳的人口雖然僅有四萬多人，但當地老人人口占17.5％，已屬於高齡化社會，其中長照及福利權益便相當重要。

李永萍更指出，里長、里民及區長王坤南互相合作，並多次開會討論如何強化在地共榮生活圈，讓整個計畫既完整又有系統，更確實落實社區共好的理念宗旨。她說，這五社區致力於實施老人共餐、志工培育、新住民生活融合、原住民文化講座、資源再生推廣事業、婦女暨銀髮族才藝班及長者關懷的項目都非常用心，也很成功，更透過每月一次的檢討，讓每次的活動都能更好。

李永萍當天也探訪場內外所舉辦的在地創生市集，看到居民展出用環保資源製成的手工藝作品外，社區長輩們更帶來了營養又無毒的有機蔬菜及好吃的草仔粿、手工饅頭、龍鳳腿，讓她驚呼「就是最棒的成果展！」。

李永萍最後再次的強調她的理念「打造更漂亮的瑞芳」，並邀請多方社區及代表們與她攜手合作，共同達成這個目標，她也期盼未來更多社區加入旗艦計畫，讓各個社區達到福利社區化，發揮互助與自助的精神，提昇社區居民的生活品質，同時協助地方發展與照顧長輩。

(中時 )