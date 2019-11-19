六天前被媒體踢爆不僅美化學經歷，還偽造自己曾經登上《時代》雜誌封面的美國國務院官員張米娜（音，Mina Chang）18日宣布辭職。但張米娜辭職時還喊冤，聲稱自己被污衊，辭職是抗議非失敗。

美國國家廣播公司（NBC）12日最早揭穿張米娜的學經歷造假醜聞。NBC調查發現，張米娜是1984年出生在美國的一個韓裔家庭，她父母則是美國基督教組織「救世軍」的成員。在美國出生，2009年時還是韓裔女歌手，可是突然搖身一變，今年四月開始在美國國務院衝突與穩定行動局擔任副助理國務卿，甚至還差點成為美國駐菲律賓大使。

綜合媒體報導，張米娜應聘時聲稱自己畢業於哈佛大學商學院，參加過聯合國的小組討論，還曾在國會發表演講。她一路騙，將自己在美國哈佛大學商學院參加過的7周短期培訓，硬說成「畢業於哈佛大學」，在美國陸軍戰爭學院（Army War College）參加國家安全培訓才4天，也說成是自己畢業於該學院，更扯的是還P圖謊稱上過《時代》周刊封面。

張米娜自稱，曾擔任小型非盈利組織Linking the World的執行長，她的公司在數十個國家開展業務，修建學校，為成千上萬人的生活帶來了積極影響，事實上，該組織並未參加過如此大規模的活動，只有幾名員工。

至於張米娜的真正學歷，NBC新聞網的調查顯示她可能僅畢業於一個學歷並沒有被承認的基督教學院。

據悉，張米娜獲得副助理國務卿的職位很可能因為她與另一名副助理國務卿布拉塔奧相識。此外，她與川普政府沒有任何其他明顯聯繫。

張米娜在寫給國務卿蓬佩奧的辭職信中聲稱自己是被污衊，而國務院領導並未採取充分措施來為其辯護，「重要的是，我的辭職應被視為一種抗議，而非失敗，因為我不會放棄對真理的忠誠或對祖國的熱愛。」

(中時 )