宇宙人將於明年2月8日於台北小巨蛋舉行「你的宇宙YOUNIVERSE」2020演唱會，是出道10年來首度攻蛋，今日在記者會上首唱新曲〈你的宇宙〉，10年前宇宙人曾擔任伍佰& China Blue的演唱會開場嘉賓，伍佰更特地錄製VCR送給宇宙人，「花十年就要唱上小巨蛋了，祝福宇宙人成功發射屬於自己的太空彈，我自己唱那麼多場，知道你們一定會成功」，還俏皮對鏡頭比「咻」，獲前輩肯定讓宇宙人超感動。

談及攻蛋心路歷程，宇宙人說當時2009年去五月天台北小巨蛋演唱會時，突發奇想跑去「猛踢」小巨蛋外牆，表達「踢館」五月天的意圖，開玩笑說「覺得自己當時滿屌的，這一踢還成真」，阿奎在一旁幫腔「乾脆以後變成攻蛋祈福儀式，一個傳一個」。

宇宙人將於明年首度在小巨蛋開唱，團員方Q（左起）、小玉、阿奎今日在記者會首唱新歌〈你的宇宙〉。（粘耿豪攝）

宇宙人今在記者會上首唱新歌〈你的宇宙〉，圖為主唱小玉。（粘耿豪攝）

為了準備小巨蛋，3人開始加強體力，平時睡覺時間不固定的小玉，媽媽建議他早點睡之外，還突發奇想「可以穿緊身衣」當彩蛋，讓小玉哭笑不得，還拱別人「要穿可能是學長（方Q）穿，他還沒穿過」，開玩笑「下面要塞芭樂」。而方Q則自認體力最差，「因為小玉主唱要蹦蹦跳跳，阿奎合音也有一定體力」，近期透過騎ubike挑戰山路來增加肺活量。不過小巨蛋演唱時間較長，小玉為了保養喉嚨「要靠多睡覺」。

過去TICC開唱票房秒殺，是否會擔心小巨蛋票房？小玉笑說「每次賣票都要拿韋禮安的歌來講『還是會～害怕～醒來的時候～票沒賣完～』」，更提到各自有「開票儀式」，像是小玉一定要睡到12點10分，有一次在11點55分醒來，看到手機大罵「x」，硬跑去再睡10分鐘，而阿奎則笑說有次開票自己在燙衣服，「我都故意做別的事」。方Q則說自己還是會關注粉專訊息「就怕粉絲沒買到」。

曾在五月天演唱會上現身的小太空人，代表所屬相信音樂送給宇宙人「彰化埔鹽順澤宮冠軍帽」，祝福首次登上小巨蛋演出順利。（粘耿豪攝）

宇宙人明年攻蛋，所屬相信音樂送上象徵好運的彰化埔鹽順澤宮冠軍帽，團員方Q（左起）、小玉、阿奎開心拍照。（粘耿豪攝）

至於演唱會有無特別橋段？小玉則提到，某次剛好跟著五月天阿信在線上聽歌聊天開黃腔，阿信還幫點宇宙人的歌〈太空警察〉，還號召五迷到他IG留言「太空警察來抓人」，小玉感動表示「他們默默在宣傳，讓大家知道我們」，此外阿奎也私下向怪獸請益，「他說升降台很陡，馬步要蹲好」。團員皆出身建中，私下感情也很好，小玉爆料方Q會講夢話，還自爆有次做噩夢「當時不能動，好像有一群貓遊行走過我身體，突然有個女生聲音在耳邊喊我本名，立刻嚇醒」，方Q則笑說自己夢到在笑「應該是夢到小巨蛋票賣很好」。

所屬相信音樂今天也送上象徵好運加持的彰化埔鹽順澤宮冠軍帽，以及「一飛沖天攻蛋成功」之宇宙艇蛋糕，並由曾在五月天演唱會上現身的小太空人獻上，祝福宇宙人首次登陸小巨蛋演出順利、票房大捷。「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會門票將於11月23日中午12點在拓元售票系統準時開賣，演唱會同名新曲〈你的宇宙〉已於14日數位上架，更多宇宙人相關資訊及售票資訊，請關注宇宙人官方臉書。

(中時 )