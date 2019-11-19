國民黨不分區立委名單引發黨內反彈之際，今天中午傳出排名不分區第19的資深中常委范成連聲明退出提名。國民黨傍晚證實范「事前電話告知黨中央」，並以范未完成登記，因此「視同放棄提名」，將依序遞補；范成為國民黨不分區立委提名後，首位退出者。

國民黨預計21日上午10時30分，由下屆不分區排名第一的立法院黨團總召曾銘宗帶隊，率不分區立委提名人在台大校友會館開記者會，由陳以信、吳怡玎兩位獲提名的青年代表發表聲明，再集體前往中選會辦理登記不分區立委選舉，不過黨主席吳敦義將不到場；由於張顯耀被刷掉、范成連退出，原提名34席若吳敦義在核定名單時不遞補，將只提32席。

資深中常委范成連今早遭爆在2017年黨主席選舉，疑似在新竹縣找 1000名人頭黨員，且在聚會中還有疑似灑錢綁樁的對話內容。他中午即透過友人發出聲明，以「還在大陸經營事業，無法兼顧繁重的立委工作」為由，表示退出不分區立委提名。

外號「飛機頭」的范成連經常現身中央黨部，這次以客屬台商身分進入不分區立委，名單版本經修正調整後，他從原本的第22名，一路挺進到第19名。在上周六國民黨中全會行使同意權投票，排第17名的張顯耀遭黨內拉下馬後，范成連依規定可望往前遞補1名，「與安全名單距離」愈來愈近。

不過中全會投票結果，范成連與另一位備受爭議、排名第16 的救國團主任葛永光之妻車宜靜，兩人都獲得89票不同意票，都差6 票就達除名的門檻，兩人是33位不分區立委提名人當中，「唯二」反對票高於同意票的提名人。

以下是范成連的聲明。

各位客屬鄉親朋友：

此次承蒙前主席吳伯雄先生、新竹縣楊縣長以及各位客屬鄉親的推荐，並經11月16日中國國民黨中央委員開會決議，提名我擔任不分區立委候選人，這是黨交付給我的任務，理當追隨各位鄉親全力以赴，爭取最後勝選，進入立法院，為全國客屬鄉親效勞。唯目前我在大陸仍經營事業，深怕這段期間無法兼顧繁重的立委工作，經過再三考量，決定退出此次中國國民黨不分區立委提名，特此聲明！

今後，我會繼續追隨各位鄉親，同心協力，打贏2020年選戰！

范成連敬啟

(中時 )