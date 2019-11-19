「舞夢砂城」是台東知名異國舞蹈團體。（曾淑羚提供／莊哲權台東傳真）

由曾淑羚領軍的「舞夢砂城」在國際間獲獎無數 。（曾淑羚提供／莊哲權台東傳真）

由台東縣優績團隊「舞夢砂城國際藝術舞團」主辦的國際藝術舞蹈節，將於23日晚上在台東藝文中心登場，除了台灣在地知名團隊以外，還邀請2位韓國肚皮舞及佛朗明哥名師共襄盛舉，將是1場異國舞蹈的視覺饗宴。

台東2年1次的異國舞蹈盛事「2019舞夢砂城國際藝術舞蹈節」，23日晚上7點美麗登場，團長曾淑羚說，當天特別邀請到國際級的韓國佛朗明哥老師Sophia、東方舞老師 Yasmin及旅居西班牙的台灣籍佛朗明哥老師Stacy參與演出，而「舞夢砂城」的團員也精銳盡出，其中並有4組親子組及1位男團員，精采可期，民眾免費索票入場。

此外，曾淑羚經常受邀到國外擔任國際賽評體，這次的韓國2位名師，就是她在評審時認識的，這次努力把她們請到國內來，曾淑羚說，除了看她們的演出，24日的大師進修營也期盼台東的選手們可以更能跟國際級師資接軌。

曾淑羚表示，舞夢砂城的團員有60人，小朋友與成人各占一半，今年有9位團員今年在台灣肚皮舞公開賽勇奪10冠軍、8亞軍、2季軍等20項大獎，代表台灣受到香港、泰國、越南、馬來任亞國際賽邀請也拿下8冠軍、7亞軍、4季軍、2殿軍，成績亮眼。

曾淑羚是土生土長的台東子弟，愛上肚皮舞後專程到台北學舞，在台東大學碩士論文就是以「身心動作教育融入肚皮舞教學之行動研究」為主題，於2011年創立「舞夢砂城」舞團，要以異國舞蹈將台東之美推向國際舞台。

(中時 )