龍德家商董事長徐毓清認為，打好雙語基礎教育，是未來辦學的方向。（巫靜婷攝）

龍德家商將分2期全面拆除校園建築，重新打造歐式風格的校舍，營造全英語學習環境。（巫靜婷攝）

龍德家商將分2期全面拆除校園建築，重新打造歐式風格的校舍，營造全英語學習環境。（巫靜婷攝）

龍德家商將改制為雙語中小學

少子化衝擊私立高中職，苗栗縣私立龍德家事商業職業學校，19日宣布將改制為私立耶魯國民中小學，10月通過教育部及苗栗縣政府初審，為期2年時間籌備，校方預計耗資3億元，將校園建築全面分期拆除重建，董事長徐毓清表示，高職明年起停招，全校共400多名學生，改制後轉至賢德工商就讀。

龍德家商創建於1972年，原名興華工商，1986年改為幼獅工商，1992年董事會改組，再度更改校名為龍德家商，沿用至今，徐毓清陪伴龍德成長，宣布改制有著無限感嘆，他指出龍德為苗栗海線唯一的家事類科學校，全盛時期日夜間部共有1800名學生，受少子化衝擊及公立高中職飽和，目前全校僅剩400多名學生。

徐毓清表示，3年前他觀察新竹、台中都有私立雙語中小學，唯獨苗栗沒有，但苗栗家長的確有雙語教育的需求，於是他開始籌畫中部海線唯一的私立雙語中小學，國中小1到9年級，每年級3班，每班招收30人，配置本國及外師雙導師制，每周規畫逾10堂英語課，營造全英語環境。

徐毓清說，龍德轉型將創下國內私立高職改制為國中小的首例，校方將重新整頓校園，4公頃校區採歐風設計，除了重建獨棟的國小、國中校舍、5層樓綜合大樓及禮堂，另規畫2000坪生態教學園區，實踐博雅教育、自我探索，結合安親、英語、才藝班特色，校方預計於2021年9月招生。

(中時 )