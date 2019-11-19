基隆小小郵差來送信！基隆郵局為了讓在地的孩童可以更認識郵件遞送的過程，於15日在郵局五樓大禮堂舉辦「1日郵局體驗營」活動。現場有22位來自東光國小學生穿上郵差制服跟著郵差出班送信，小學生在郵差哥哥的詳細解說導覽下，親身去體驗綠衣天使工作的辛勞。（基隆郵局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆小小郵差來送信！基隆郵局為了讓在地的孩童可以更認識郵件遞送的過程，於15日在郵局五樓大禮堂舉辦「1日郵局體驗營」活動。現場有22位來自東光國小學生穿上郵差制服跟著郵差出班送信，小學生在郵差哥哥的詳細解說導覽下，親身去體驗綠衣天使工作的辛勞。（基隆郵局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆小小郵差來送信！基隆郵局為了讓在地的孩童可以更認識郵件遞送的過程，於15日在郵局五樓大禮堂舉辦「1日郵局體驗營」活動。現場有22位來自東光國小學生穿上郵差制服跟著郵差出班送信，小學生在郵差哥哥的詳細解說導覽下，親身去體驗綠衣天使工作的辛勞。（基隆郵局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆小小郵差來送信！基隆郵局為了讓在地的孩童可以更認識郵件遞送的過程，於15日在郵局五樓大禮堂舉辦「1日郵局體驗營」活動。現場有22位來自東光國小學生穿上郵差制服跟著郵差出班送信，小學生在郵差哥哥的詳細解說導覽下，親身去體驗綠衣天使工作的辛勞。（基隆郵局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆小小郵差來送信！基隆郵局為了讓在地的孩童可以更認識郵件遞送的過程，於15日在郵局五樓大禮堂舉辦「1日郵局體驗營」活動。現場有22位來自東光國小學生穿上郵差制服跟著郵差出班送信，小學生在郵差哥哥的詳細解說導覽下，親身去體驗綠衣天使工作的辛勞。

基隆郵局指出，孩子們不僅可以在現場細細的品味郵件分揀、排信及投遞過程，在送完信回到郵局之後，更可以欣賞「一封信的旅程」的影片，更現場有獎徵答，孩子們為了禮物搶答不斷，孩子們興奮好奇之心溢於言表。

基隆郵局指出，現場除供學員全程免費參加外，更特別貼心的為學生投保100萬平安保險，並在結業的時候頒發精美個人化郵票及郵政寶寶作為紀念，鼓勵同學將來長大加入郵政行列，而這些可愛的小朋友們，也準備了自己精心製作的感謝卡致贈與郵局。

基隆郵局副局長李炳坤指出，郵局舉辦「1日郵局體驗營」活動，除藉由活潑及精彩之活動安排，也帶領小朋友認識郵局業務及各項服務項目，以拓展知識領域，宣揚郵政服務社會之理念外，並希望利用此次親近學習與觀摩的機會有助於郵政向下紮根，提升郵政企業形象

(中時 )