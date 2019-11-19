「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」這句《牧羊少年奇幻之旅》中的名言，用在知名彩妝師賴曼琳（Romana）身上再適合不過。9月即將在美國紐約舉行的2020紐約時裝週春夏發表活動，背後推手彩妝總監正是台灣出生長大的Romana，她的彩妝經歷與努力過程曲折富故事性，值得深究。

畢業於復興美工，初期以美妝師出道，賴曼琳常邊看時尚雜誌、邊告訴友人：「總有一天，我的作品要登上這些國外雜誌」，友人都嘲笑：「那怎麼可能？」賴曼琳也沒放在心上，直到她當了未婚媽媽，工作陷入低潮，收到一份來自中國大陸的工作邀約，賴曼琳下決心要脫離現狀做出改變，毅然前往赴任。

「看準了就上」一句話敲醒她

「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」用在知名彩妝師賴曼琳（Romana）身上再適合不過。

賴曼琳父母親當時相當不諒解，認為她有穩定的工作，為何要拋下一切遠赴大陸工作，但這並不是賴出走的終點，她反而往更遠的地方跑：前往西藏壯遊一個月，履踐自己的夢想。「這好像是命中註定的安排，要讓我專程走這一趟，去會見我生命中的轉折，」賴曼琳事後回想。

在西藏拉薩流浪時，賴曼琳遇到了一位年輕攝影師，在背包客雲集的馬吉阿米茶館裡聊開來，兩人提及為了想做自己喜歡的工作而付出的努力，對方向賴曼琳表示，原本也是做著自己不喜歡的工作而想成為攝影師，他鼓勵著：「有什麼好怕，看準了就上。」

@從西藏到紐約 賴曼琳毅力十足

看似無足輕重的一句話，重重敲擊著賴曼琳腦子，反覆提醒著她還有夢想尚未實現，幾天後她做出更重大的決定：前往時尚之都美國紐約，為實現自己的夢想踏出勇敢的第一步。

「剛到紐約時我也是茫然的，英文也不會講，為了努力生存下去，一天打三份工，晚上還去上語言課程，補上英語能力。」賴曼琳起步雖晚，卻絲毫沒浪費一丁點時間，隨時想著還有哪裡需要再補足，包括要上課一千小時的紐約州 Cosmetology美學全科執照及教師執照，她也以無比的毅力與努力完成這項艱難的任務。

努力加實力 闖出名號迎來機會

在競爭無比激烈的紐約時尚圈裡，來自台灣的賴曼琳與世界各國的頂尖美妝師角力，知名度漸開。在她還沒意會過來時，真正登台的機會冷不防向她迎來。突然有一天，曾經合作過的攝影師 Remi Adetiba 問道：「我們要拍時尚雜誌，要不要過來化妝？」

她多年累積的任勞任怨、謙遜與美妝實力逐漸受到肯定，包括登上全美最大的超級盃廣告與Food Network的電視節目主持人Guy Fieri合作、超級內衣品牌「維多莉雅的秘密」名模Oluchi Onweagba等等，為她在紐約立足打下堅實的基礎。

各國雜誌爭相刊載 終於實現諾言

2013年，賴曼琳在紐約創辦Romana Group洛曼娜國際專業彩妝與髮型團隊，獲得許多知名時尚專業雜誌刊登她的作品，如美國 Neverland 雜誌，杜拜 Velevt 雜誌，澳洲Cake 雜誌，英國New African Women 雜誌等，實現了她17年前在友人面前許下的承諾。

然而賴曼琳並不以此為滿足，2016年她將版圖從歐美延伸到亞洲，出版了《NEW YORK STYLE俐落彩妝》一書，巡迴台灣、中國、新加坡、馬來西亞等地演講、專訪。同時她更登上世界四大時尚週之首，出任紐約時裝週彩妝總監一職，至今連任4年。

賴曼琳：忠於自我、更重視細節

賴曼琳指出，炫目神迷的伸展台上，身材臉蛋絕對完美的模特兒、光鮮亮麗的華美衣裳，與吹彈可破、無可挑剔的妝容，讓人人著迷羨慕時尚行業，但她也強調，重視細節，不迷失於琳瑯滿目的各種流行，忠於自我，每個人都能走出自己的風格，一如當初她下定決心走向選定的目標，「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」

【RM Group Fashion簡介】

RM Group Fashion Strategy Consulting 時尚顧問及創意執行及Romana Makeup 創辦人賴曼琳，成立於2013年，為美國紐約注冊公司，致力於為客戶在各種場合打造專屬的妝髮造型。

營業項目：

時尚創意工作及策略，時尚項目合作、髮型造型服務、課程規劃、時尚廣告製作、品牌合作。

【賴曼琳Romana Lai小檔案】

紐約洲 RM Group 洛曼娜國際創辦人、美國電影協會會員，承接許多中美合資影視電影及廣告妝髮合作，作品經常在歐美雜誌及美國影視權威網站IMDB發表。

藝人彩妝經歷：

Elyse Taylor /澳洲超模，維密天使，澳洲超級名模生死鬥客座評審 (ELLE US BEBE 雜誌專訪彩妝)

Maggie Geha /美籍電視劇演員、模特，曾參與花邊教主演出、Netflix 簽約演員

Oluchi Onweagba /奈籍超模、非洲超級名模生死鬥主持人，曾為 Chanel、Gucci、Bottega Veneta、Dior等名牌走秀（英國 New African Women 雜誌專訪彩妝）

Ophelie Guillermand /維密超模天使，曾為 Calvin Klein、Chanel、Dior、Balmain、Prada、Versace 等各大品牌走秀，Vogue、Numero、Harpers's Bazaar 雜誌封面模特。

Lyn Slater aka Accidental Icon / 64歲熟齡時尚，美國網路紅人 (NBC NEWS 專訪彩妝)

Ayo / R&B創作歌手、演員，擁有多次白金唱片記錄 (歌曲 音樂錄影帶彩妝)

China Business / 美國貿易代表

高曉松/中國知名脫口秀《曉說》主持人 ( The President Is Missing: A Novel 新書發表會，專訪作者前美國總統柯林頓與暢銷作家 James Patterson )

重要品牌廣告彩妝合作：

超級盃廣告 / 美國知名主持人 Guy Fieri

GAP、Adidas Originals、Hugo Boss

特殊經歷：

連續四年美國官方紐約時裝週IMG首席妝髮指定團隊

美國名媛舞會 International Debutante Ball 指定妝髮

Makeup For Ever 大師班講師

(中時電子報)