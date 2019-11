「當你真心渴望某樣東西時,整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」這句《牧羊少年奇幻之旅》中的名言,用在知名彩妝師賴曼琳(Romana)身上再適合不過。9月即將在美國紐約舉行的2020紐約時裝週春夏發表活動,背後推手彩妝總監正是台灣出生長大的Romana,她的彩妝經歷與努力過程曲折富故事性,值得深究。

畢業於復興美工,初期以美妝師出道,賴曼琳常邊看時尚雜誌、邊告訴友人:「總有一天,我的作品要登上這些國外雜誌」,友人都嘲笑:「那怎麼可能?」賴曼琳也沒放在心上,直到她當了未婚媽媽,工作陷入低潮,收到一份來自中國大陸的工作邀約,賴曼琳下決心要脫離現狀做出改變,毅然前往赴任。

「看準了就上」一句話敲醒她

「當你真心渴望某樣東西時,整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」用在知名彩妝師賴曼琳(Romana)身上再適合不過。

賴曼琳父母親當時相當不諒解,認為她有穩定的工作,為何要拋下一切遠赴大陸工作,但這並不是賴出走的終點,她反而往更遠的地方跑:前往西藏壯遊一個月,履踐自己的夢想。「這好像是命中註定的安排,要讓我專程走這一趟,去會見我生命中的轉折,」賴曼琳事後回想。

在西藏拉薩流浪時,賴曼琳遇到了一位年輕攝影師,在背包客雲集的馬吉阿米茶館裡聊開來,兩人提及為了想做自己喜歡的工作而付出的努力,對方向賴曼琳表示,原本也是做著自己不喜歡的工作而想成為攝影師,他鼓勵著:「有什麼好怕,看準了就上。」

@從西藏到紐約 賴曼琳毅力十足

看似無足輕重的一句話,重重敲擊著賴曼琳腦子,反覆提醒著她還有夢想尚未實現,幾天後她做出更重大的決定:前往時尚之都美國紐約,為實現自己的夢想踏出勇敢的第一步。

「剛到紐約時我也是茫然的,英文也不會講,為了努力生存下去,一天打三份工,晚上還去上語言課程,補上英語能力。」賴曼琳起步雖晚,卻絲毫沒浪費一丁點時間,隨時想著還有哪裡需要再補足,包括要上課一千小時的紐約州 Cosmetology美學全科執照及教師執照,她也以無比的毅力與努力完成這項艱難的任務。

努力加實力 闖出名號迎來機會

在競爭無比激烈的紐約時尚圈裡,來自台灣的賴曼琳與世界各國的頂尖美妝師角力,知名度漸開。在她還沒意會過來時,真正登台的機會冷不防向她迎來。突然有一天,曾經合作過的攝影師 Remi Adetiba 問道:「我們要拍時尚雜誌,要不要過來化妝?」

她多年累積的任勞任怨、謙遜與美妝實力逐漸受到肯定,包括登上全美最大的超級盃廣告與Food Network的電視節目主持人Guy Fieri合作、超級內衣品牌「維多莉雅的秘密」名模Oluchi Onweagba等等,為她在紐約立足打下堅實的基礎。

各國雜誌爭相刊載 終於實現諾言

2013年,賴曼琳在紐約創辦Romana Group洛曼娜國際專業彩妝與髮型團隊,獲得許多知名時尚專業雜誌刊登她的作品,如美國 Neverland 雜誌,杜拜 Velevt 雜誌,澳洲Cake 雜誌,英國New African Women 雜誌等,實現了她17年前在友人面前許下的承諾。

然而賴曼琳並不以此為滿足,2016年她將版圖從歐美延伸到亞洲,出版了《NEW YORK STYLE俐落彩妝》一書,巡迴台灣、中國、新加坡、馬來西亞等地演講、專訪。同時她更登上世界四大時尚週之首,出任紐約時裝週彩妝總監一職,至今連任4年。

賴曼琳:忠於自我、更重視細節

賴曼琳指出,炫目神迷的伸展台上,身材臉蛋絕對完美的模特兒、光鮮亮麗的華美衣裳,與吹彈可破、無可挑剔的妝容,讓人人著迷羨慕時尚行業,但她也強調,重視細節,不迷失於琳瑯滿目的各種流行,忠於自我,每個人都能走出自己的風格,一如當初她下定決心走向選定的目標,「當你真心渴望某樣東西時,整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」

【RM Group Fashion簡介】

RM Group Fashion Strategy Consulting 時尚顧問及創意執行及Romana Makeup 創辦人賴曼琳,成立於2013年,為美國紐約注冊公司,致力於為客戶在各種場合打造專屬的妝髮造型。

營業項目:

時尚創意工作及策略,時尚項目合作、髮型造型服務、課程規劃、時尚廣告製作、品牌合作。

【賴曼琳Romana Lai小檔案】

紐約洲 RM Group 洛曼娜國際創辦人、美國電影協會會員,承接許多中美合資影視電影及廣告妝髮合作,作品經常在歐美雜誌及美國影視權威網站IMDB發表。

藝人彩妝經歷:

Elyse Taylor /澳洲超模,維密天使,澳洲超級名模生死鬥客座評審 (ELLE US BEBE 雜誌專訪彩妝)

Maggie Geha /美籍電視劇演員、模特,曾參與花邊教主演出、Netflix 簽約演員

Oluchi Onweagba /奈籍超模、非洲超級名模生死鬥主持人,曾為 Chanel、Gucci、Bottega Veneta、Dior等名牌走秀(英國 New African Women 雜誌專訪彩妝)

Ophelie Guillermand /維密超模天使,曾為 Calvin Klein、Chanel、Dior、Balmain、Prada、Versace 等各大品牌走秀,Vogue、Numero、Harpers's Bazaar 雜誌封面模特。

Lyn Slater aka Accidental Icon / 64歲熟齡時尚,美國網路紅人 (NBC NEWS 專訪彩妝)

Ayo / R&B創作歌手、演員,擁有多次白金唱片記錄 (歌曲 音樂錄影帶彩妝)

China Business / 美國貿易代表

高曉松/中國知名脫口秀《曉說》主持人 ( The President Is Missing: A Novel 新書發表會,專訪作者前美國總統柯林頓與暢銷作家 James Patterson )

重要品牌廣告彩妝合作:

超級盃廣告 / 美國知名主持人 Guy Fieri

GAP、Adidas Originals、Hugo Boss

特殊經歷:

連續四年美國官方紐約時裝週IMG首席妝髮指定團隊

美國名媛舞會 International Debutante Ball 指定妝髮

Makeup For Ever 大師班講師

(中時電子報)