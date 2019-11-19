明年初將在台南登場的「熊大單車-共享電輔單車服務」。(曹婷婷攝)

科技辦桌，城鄉上菜！經濟部工業局執行「智慧城鄉生活應用計畫」於22縣市導入智慧應用服務達164案例，23日於台南文創園區舉辦「智慧城鄉嘉年華-科技辦桌日暨智感生活展」，將展出明年初登場的新創應用「熊大單車-共享電輔單車服務」、解決南部缺工問題的「經緯航太-農噴解決方案」等，現場也提供自駕車讓民眾體驗，讓民眾對智慧生活更有感。

由台南市政府與經濟部工業局共同主辦的「智慧城鄉嘉年華-科技辦桌日暨智感生活展」集合全台多達164項智慧應用服務，其中，台南經緯航太、熊大單車、康那香等台南在地6家業者更將端出智慧應用創新服務，是一大亮點。

台南市副市長許育典今天出席活動記者會，表達感謝工業局及相關企業協助，讓台南除了是讓人們好好生活的城市，也是運用智慧科技讓生活更便利的城市。他說，智慧城鄉是促進台灣產業升級非常重要的政策，透過中央和地方政府的合作，產、官、學、研做了非常成功的整合，使充滿歷史文化的古都台南，透過先進科技應用，展現智慧新都的風貌。

記者會上搶先揭露明年初將在台南登場的「熊大單車-共享電輔單車服務」。共享電輔單車服務加入公共運輸行列，第一階段將在台南市區設置100個據點、投放500輛電動單車，讓共享運具的服務更廣更遠，也與商圈合作，提供導入客人的服務，目前與多個商圈接洽合作。

此外，「經緯航太-農噴解決方案」是以無人機噴藥解決南部農業缺工問題，這項應用台南市政府早在107年就向經濟部工業局主導的「普及智慧城鄉生活應用計畫」申辦「無人機農噴應用試驗計畫」，自107年水稻二期作起，與藥毒所及農試所合作在後壁、新營、下營、六甲、白河及東山等6個行政區，挑選84公頃農地進行大規模無人機農噴示範作業，為無人機農噴建立標準作業流程，提供農民在農事操作管理上的另一個新選擇。

本次活動融合台南科技古都文化背景，以「成果豐收」及「辦桌慶祝」的概念主軸，集結21項智慧便民服務於六大展區盛大展示，涵蓋農業、零售、健康、教育及交通等智慧應用領域，現場有無人巴士試乘、自造遙控車Maker課程即凱比機器人帶動唱等免費體驗活動，多種情境體驗拉近科技與民眾的距離，歡迎市民前來參與。

(中時 )