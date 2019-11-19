▲埔里「番婆鬼愛編織」研習的學員用環保紙纖維材料編織水壼袋。（楊樹煌攝）

▲編織研習班的學員聚精會神的認真研習各種紙編織器物的編法。（楊樹煌攝）

▲隆春企業總經理李政道夫婦展示該公司創新研發的優質紙紗、紙草、紙藤等編織而成的各種紙編織的環保袋與帽子。（楊樹煌攝）

▲隆春企業成功研發最環保、無公害紙紗、紙草、紙藤編織而成的各式紙編織帽。（楊樹煌攝）

最具環保、無公害的天然素材－植物長纖環保漿，不但可製成優質紙紗、紙草、紙藤、並可作為各種紙編織物，埔里鎮公所就透過劉鳳蘭老師與埔里圖書館媒合下，讓傳統的埔里平埔編織工藝和創新的埔里環保紙纖維紙藤、紙紗線巧妙編織在一起，開發出平埔夢幻織品的新織路。

埔里鎮立圖書館本月份推出的「番婆鬼愛編織」研習班，邀聘噶哈巫族的編織達人劉鳳蘭老師，教授民眾學習平埔族傳統編織工藝的基礎編法，今19日開課，就吸引眾多民眾親子熱烈參與這項難得的學習體驗課程。

埔里鎮長廖志城表示，近年埔里噶哈巫平埔族年輕人逐漸返鄉，積極投入平埔文化復振與認同運動，他們從國內外博物館及田野調查，找到許多屬於噶哈巫族過去生活器物、織品，他們用心解析這些器物織品的圖紋，找到祖先留下動人文化故事。

同時展開培育部落的織布傳承工藝的工作，期能為族群編織出新的服飾榮耀，埔里鎮公所特別策畫「番婆鬼愛編織」研習班，並嘗試創新結合運用埔里知名「隆春企業公司」的環保紙纖維材料，希望為平埔編織工藝注入新時尚感，促進平埔編織文化開創新復興織路。

在活動中，隆春企業更在館中展示平埔族古早的生活編織器物、史料以及非常時尚感的環保紙纖維材料和文創美學新織品，讓人十分驚豔與喜歡，尤其透過展示，也讓民眾從中認識埔里平埔族亦曾擁有美麗傲人的編織工藝。

隆春企業公司總經理李政道就指出，臺灣先民早就懂得善用苧麻、香蕉絲、月桃、竹藤、藺草、稻草等植物纖維，巧手編織成各種生活器物，甚至編織成布、衣服等來穿戴使用。

近百年來因人造塑膠纖維的使用與大量生產等原因，先民諸多珍貴傳統編織工藝、技法，還有自然且環保的材料運用知識，漸漸失傳。

隆春企業為因應環保趨勢，有感於無公害和可回收再利用的天然素材，漸受消費者重視，於是成功開發植物長纖環保紙漿，生產獨特優質的紙紗、紙草、紙藤、紙編織物，不但行銷推廣到歐洲，並在日本等時尚界大受歡迎，其中紙藤製造技術並獲國家專利，知名的美麗佳人雜誌法文版等精品時尚雜誌，更是全力展開推廣手工編織的行銷合作。

(中時 )