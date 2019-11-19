嘉義縣朴子市文化里新興路，10戶人家就有9戶丈夫對妻子極為「尊重」，因此，這條路經常被當地居民戲稱為「怕妻巷」；文化里長楊石旭說，新興路上的居民一住就是好幾十年，此外，這條路上可能風水特異，女性氣場大於男性，多數人家的丈夫對妻子「百依百順」，許多剛嫁為人妻的小姐都想在新興路上置產。

楊石旭說，總共有66戶人家住在新興路，9成以上家庭的丈夫都極為「尊重」妻子，妻子交辦的事，丈夫二話不說立即執行，丈夫也很勤勞，會主動打點任何大小事，他認識的每對夫妻都相處融洽，此外，這條路的房價10多年來一直漲，他笑說，常有新婚夫妻想在新興路買房築巢，還找不到買家願意出售呢！

住在新興路上的里民黃美玉說，她的丈夫非常貼心，像是洗衣服、倒垃圾等家事都一手包辦，而且三不五時就會帶著她喜歡吃的零食回家，讓她「每天都像在過情人節！」不過，有時丈夫太過好客，經常買禮物送給親朋好友，若「希望」丈夫節制開銷，他也乖乖順從。

71歲的里民陳先生說，他以前在朴子肉品市場上班，公司發的薪水全部交給妻子管理，理財方面他完全信任妻子，也放心把家務事交給妻子處理；他透漏，住在這條路上已逾40年，晚上從沒聽過附近傳來夫妻吵架聲，與其說「這裡的丈夫都怕妻子」，不如說「這裡的丈夫都很有修養，『無微不至』的照顧老婆」。

(中時 )