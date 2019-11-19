蔡政府主打台商資金回流成效，國民黨團總召曾銘宗昨在財政委員會質詢經濟部，經濟部答覆截至目前為止尚未看到海外資金匯入。民進黨立委余宛如則在臉書上指控曾銘宗是在混淆視聽，自導自演，說曾咆哮打斷她發言還恐嚇官員；對於這些指控，曾銘宗表示他不排除將會提告。

曾銘宗批評余宛如是在故意扭曲抹黑他，依據經濟部次長林全能說法，統計至11月15日止向經濟部申請台商回台投資的金額為6,971億元，約有2,250億元將於今年落實投資。他數次詢問次長，「今年已經從國外匯回來的資金是多少？」，林的答覆是「目前統計結果都是先運用國內資金，國外資金部分還沒有看到。」這些都是林次長親自回答，皆有錄音錄影在案，絕無抹黑。

至於余宛如聲稱遭受曾銘宗霸凌，曾銘宗說，事實上11月18日財委員輪到余質詢時，他正擔任代理主席，依據議事規則主席有權責維持秩序，在場委員及官員皆應尊重主席，余當時已超過質詢時間，所以他請林以書面答詢，完全符合立法院議事規則及慣例。

曾銘宗強調，財政委員會質詢都有錄音錄影為證，歡迎各位上立法院網站看錄影重播，看清楚是誰在造謠，事實非常明顯，請余宛如不要再故意抹黑，否則將不排除提出告訴。

(中時 )