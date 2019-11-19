2019臺灣國際藤球邀請賽今天產生兩人賽冠軍，決賽泰國和緬甸上演一場3局大戰，第3局泰國從14比16落後下展開反擊，最終21比11、18比21、21比18帶走冠軍，地主中華藍則並列季軍。

中華藍今天上午進行最後一場預賽，收下4強門票，下午準決賽很可惜16比21、3比21不敵最後的冠軍泰國隊，和另一場4強賽落敗的越南隊並列季軍，賽後中華藍攻擊手李信嶸指出，第1局曾領先最後卻沒能搶下，也影響了士氣，在第2局被對手很快就拉開差距，無奈吞下敗仗。

中華藍陶秉業(左)賣力攻擊取分。(資料照/藤球協會提供，陳筱琳傳真)

中華藍另一位攻擊手陶秉業則說：「今天上午的預賽和下午4強賽兩場比賽，我們都是第1局表現比較穩定，第2局專注力下滑導致發生一堆失誤，但可以透過這次國際邀請賽和世界前幾名的勁旅較量收穫滿滿，希望藉著這些經驗可以慢慢成長、超越。」

中華藍做球手王昶穎認為，與泰國一戰在攻網上只能碰運氣，多數時候必須靠防守，所以接球上還要多加強，「回去再苦練！希望還有機會可以挑戰。」

(中時電子報)