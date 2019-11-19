經常評斷時事的前兒童台哥哥焦糖陳嘉行，日前在粉專上宣布他考取了中山大學社會研究所，意外引發網友留言，原來他寫出自己17歲沒參加大學聯考就北上工作，放棄聯考。沒想到現在有機會再度回到學校讀書，還是讀國立大學研究所，但也引發網友質疑他「高中畢業就能上研究所」？

焦糖哥哥陳嘉行在臉書寫下，「回想17歲沒去參加聯考就北上工作，我從沒想到有一天我能回到學校讀書，這些年最頻繁出現的惡夢除了軍中的不當管教外，就是老師、同學、朋友問我為什麼沒去聯考...驚醒時會不斷地反問自己當時是不是做錯了選擇？」

面對網友質疑他「高中畢業就能上研究所」？他也補充寫下，「以17歲的我是考不上中山大學社會研究所，現在能透過甄試回到學校學習，我非常感謝萬毓澤教授的推薦，以及社會所的教授願意給我機會。我曉得有些教授擔心我的程度跟不上，及我的英語能力退化（本來也沒多好），教授的擔心都是應該的。我在面談時跟教授說：『教授的標準開出來，我就做得到。』

《中時電子報》也致電中山大學社會學院系辦，系辦解釋陳嘉行是透過「卓越領域」的項目，透過特別推甄加上書面與教授面試考上。

(中時電子報)