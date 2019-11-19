打破歷史悠久、全球頂尖史卡拉歌劇院不能有安可曲的紀錄，祕魯男高音佛瑞茲，曾被觀眾央求連唱兩次董尼采第歌劇《聯隊之花》裡的高難度詠嘆調〈啊，親愛的朋友〉，這首被視為「男高音禁區」的曲目，讓他創下紀錄，走紅全球，將在12月首次來台演唱。

長年觀察歌劇動態的資深樂評人林伯杰表示，〈啊，親愛的朋友〉一曲裡，總共出現9個高音C的音，「演唱難度非常高，也因此這部作品非常少人演唱，佛瑞茲是在帕華洛帝之後，勇闖高音C的第1人，他的聲音清亮、具有穿透力，非常難得一見，是一大特色。」

林伯杰表示，1921年指揮家托斯卡尼尼擔任史卡拉歌劇院總監時，為了劇情的連貫性，曾嚴禁歌劇演出中有安可曲，「只有1933年，俄國男低音費多爾．夏里亞賓曾唱了安可曲，一直到2007年，才又由佛瑞茲打破，他的演唱，讓觀眾情不自禁起立鼓掌，讓他再唱了一次。」

林伯杰表示，2008年佛瑞茲在大都會歌劇院，再次以《聯隊之花》裡「9個高音C」征服觀眾，又再唱了一次安可曲，締造了繼1994年帕華洛帝在《托斯卡》唱安可曲之後，絕無僅有的新紀錄，第一歌劇男高音之名就此確立。

佛瑞茲1973年生於祕魯，畢業於美國寇蒂斯音樂院，現旅居奧地利，1996年因為羅西尼歌劇節開幕夜的男主角代打演出而崛起，敲響樂壇大門。林伯杰表示，「原本佛瑞茲立志要在10年內登上史卡拉劇院，但他許願之後，10個月後就完成心願，之後成為各大歌劇院邀約的對象。」佛瑞茲演唱會將於12月1日，在台北國家音樂廳演出。

(中時 )