18名驢友被困浙江江山，多單位極速救援。（照片取自中新網）

浙江江山市公安局峽口派出所歷經12小時，翻越大山，徒步搜索30餘公里，最終成功營救18名被困深山的驢友，其中一人受傷嚴重。

18日晚，峽口派出所接到驢友報警稱，其一行人被困在保安鄉龍井村往石鼓方向的一處深山上，還有一名同伴落水受傷嚴重，恐有生命危險。該處位置屬於鮮有人至的深山老林，植被繁茂，山勢險峻，路況複雜，甚至連一條像樣的路都沒有，驢友因對地形不甚熟悉，加上夜晚降臨，一時迷了路失了方向，再加上隊友不甚跌落懸崖受傷，情況十分危急。情急之下驢友毅然選擇撥打110求救。

深夜的大山黑暗得看不到一絲光亮，氣溫更是驟降，寒氣絲絲逼人，還下起瀝瀝小雨，讓原本有些潮濕的山路變得更加泥濘，救援團隊步履維艱。救援一行人在山中摸索近10公里。晚上10時30分左右，救援力量終於在山中找到被困驢友，迅速開展緊急救援處置，醫護人員現場對受傷驢友進行醫護處置。直至19日8時，救援人員終於將18名驢友安然送到了安全地帶。經過治療，目前受傷的驢友的傷勢也比較平穩，暫時也無生命危險。

(旺報 )