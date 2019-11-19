新北市貢寮區的馬崗及卯澳村人數近年來逐漸銳減，目前卯澳只剩下30幾戶人家居住，國民黨立法委員參選人李永萍看到這個狀況，於19日特地前往協助為「新北市三貂角文化發展協會」的成立站台（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區的馬崗及卯澳村人數近年來逐漸銳減，目前卯澳只剩下30幾戶人家居住，國民黨立法委員參選人李永萍看到這個狀況，於19日特地前往協助為「新北市三貂角文化發展協會」的成立站台（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區的馬崗及卯澳村人數近年來逐漸銳減，目前卯澳只剩下30幾戶人家居住，國民黨立法委員參選人李永萍看到這個狀況，於19日特地前往協助為「新北市三貂角文化發展協會」的成立站台（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區的馬崗及卯澳村人數近年來逐漸銳減，目前卯澳只剩下30幾戶人家居住，國民黨立法委員參選人李永萍看到這個狀況，於19日特地前往協助為「新北市三貂角文化發展協會」的成立站台，她指出，兩個村子要聯合起來，並要把自救會改為正式成立協會，這樣不但能增加社區凝聚力，也可跟政府單位的固定聯繫、對外也是正式的發聲管道。

李永萍更對於協會終能正式成立感到非常欣慰，她說，「三貂角」的會名不但蘊含了從西班牙人接觸此地命名「聖地牙哥」的歷史脈絡，更也可以將馬崗、卯澳及周遭民居一併涵蓋，這個命名很有深意。

眾多鄉親為發展協會的成立齊聚一堂，李永萍表示，她真的很「甘心」，並感謝現場眾人一路的陪伴，讓在地環境保育及權益的打拚可以更加成功。她也再次承諾，明年如果當選立委，一定會再次推動馬崗村的文資保護。

李永萍最後更強調，為了在地的珍貴的漁村聚落及珍貴文化，她選上後，一定強力為鄉親們爭取各項資源，並協助將馬崗、卯澳的議題、石頭屋復舊及石頭屋地圖推展開來，讓更多人了解，並期盼未來這些文資可以永續傳承。

(中時 )