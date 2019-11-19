在科技業打滾20年的許戎煌，2年前毅然決然辭職投入電子積木世界，把模板變Q版，主打有趣、簡單、豐富，國小學童也能無師自通輕易上手。（蔡依珍攝）

在科技業打滾20年的許戎煌，2年前毅然決然辭職投入電子積木世界，把模板變Q版，主打有趣、簡單、豐富，國小學童也能無師自通輕易上手。（蔡依珍攝）

以擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)及混合實境(MR)技術為主軸的安東青創基地。（蔡依珍攝）

把模板變Q版 電子積木國小童也能上手

在科技業打滾20年的許戎煌，2年前因女兒拜託幫忙做「會動的樂高」，產生興趣，毅然決然辭職投入電子積木世界，把模板變Q版，主打有趣、簡單、豐富，國小學童也能無師自通輕易上手，動手做開創邏輯新思維，用創造力去驗證生活上發現的科學。

許戎煌從工程師一路做到股東之一，笑言商場就是「勾心鬥角」幫老闆賺錢，事業以營利為目的，但他一直想以慈善為目的，2017年從藝術轉讀軍校的女兒要做報告，拜託他幫忙做出「會動的樂高」，他上網學構思2天1夜，四足獸卻做成「四不像」，但從中發現豐富性，徵得家人同意後毅然決然轉換跑道，成立蘋果樹發想科技公司，推廣ScratchPi程式設計電子積木。

「我的程式樂高簡單、有趣又豐富！」許戎煌說，電子積木一改過去電路板等密密麻麻讓人有距離感，元件可愛、易串接，還有燈光、聲控等，易於產出豐富多元的東西，玩家可透過動手拼湊電子積木，驗證生活上發現的科學，像是怪手、追焦拍照器、掃地機器人等。

「不要侷限想像就能百變無窮！」許戎煌自詡為樂高界的安卓系統（Android），適合基礎教育學習，也能有更寬廣空間延伸，今年在安東基地媒合下和桃高合作，盼激起更多青年學子與科技教育的創新火花。

桃園市政府青年事務局成立以擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)及混合實境(MR)技術為主軸的安東青創基地，除了支持與孵化具有潛力的新創團隊，也輔導會員將延展實境(XR)及數位內容應用推廣至學區，主動且積極參與各校教育規劃。

(中時 )