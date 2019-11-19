山戶伸孝以內視鏡設備，查看未清除前的男廁小便斗，裡頭有明顯的尿垢，以貫通器抽出尿垢後，臭味就明顯改善。（林雅惠攝）

2019.11.19高雄市▲Amenity公司社長山戶伸孝（右）在台鐵新左營站示範廁所診斷，董事長林錦堂（左）手中儀器顯示出尿垢現象。（林雅惠攝）

斯巴克集團與日本第一廁所診斷士Amenity公司技術合作。（林雅惠攝）

台鐵局為提升公廁整體清潔環境，給旅客更優質的如廁空間，於今天「世界廁所日」與斯巴克集團共同在新左營車站召開記者會，宣示引進「日本第一廁所診斷專業技能」，針對廁所「舊4Ｋ」提出建議與改善，創造全新舒適的如廁環境。

台鐵局表示，日本第一廁所診斷士Amenity公司，獲得日本厚生勞動省認證「廁所診斷士認定資格」，為廁所診斷問題後產生「廁所診斷書」，對廁所「舊4Ｋ」（臭氣沖天、髒污、陰暗、恐怖）提出具體建議及改善措施，以預防型清掃和科學化診斷，打造「新4Ｋ」（經濟、教育、環境、健康）廁所新視野觀點，創造全新的廁所文化與舒適的如廁環境。

斯巴克集團董事長林錦堂表示，他今年4月與Amenity公司簽訂合作備忘錄，並親自率員赴日接受訓練，學習科學化的廁所診斷技術，包括測量氨氣濃度找出臭味來源，以內視鏡檢視排尿管道內壁，了解管線尿垢情形等，有效根除臭味來源，改善廁所環境。

林錦堂說，這也是國內引進日本第一廁所診斷技術的首例，希望以科學數據化方式，提升台鐵公廁品質。

Amenity公司社長山戶伸孝今天則專程抵達台鐵新左營站，示範廁所診斷，包括檢測照明度、氨濃度、換氣量、溫度、濕度等，他表示，日本廁所診斷就比喻為人體健康檢查，是以數字與科學化去做評價，希望有個數據來做一個公信力，好比身體不太舒服去做全身健康檢查一般。

特別的是，山戶伸孝以內視鏡設備，查看未清除前的男廁小便斗，裡頭有明顯的尿垢，以貫通器抽出尿垢後，臭味就明顯改善。

斯巴克集團即日起將針對台鐵高雄、花蓮特等車站及潮州、屏東、新左營、岡山、台南、嘉義、台東一等車站展開廁所「舊4Ｋ」診斷，進而打造「新4Ｋ」的如廁環境。

(中時 )