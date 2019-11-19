市議員林昭賢（左二）接獲民眾陳情，詢問龍潭體育園區到底何時完工。（邱立雅攝）

龍潭體育園區興建工程去年1月6日舉行動土典禮，原預計今年6月竣工，但如今現場工程仍持續進行中，竣工日遙遙無期，且施工範圍僅園區一隅，舊有棒球場封閉讓民眾無法使用，此外每逢雨天，工地雨水排溢出路面，民眾向市議員林昭賢投訴，希望工程早日完工。

耗資1億9千萬元、占地4公頃的龍潭體育園區，預計將有曲棍球及足球二合一球場、羽球場、飛輪教室、重量訓練、韻律教室等多元設施的體能中心，原預定今年6月竣工啟用，卻遲至今日牛步化施工，讓民眾等得好心焦。

體育局18日上午會同養工處及龍潭區棒壘協會人員與林昭賢等人至體育園區會勘。針對民眾疑慮，體育局設施科長賴旻炫解釋，原定6月完工的體育園區因增建景觀公園及相關附屬設施，除了追加7千萬元經費外，工期也拉長，預計最快明年底或後年初完工啟用。

有民眾質疑為何關閉原有棒球場，賴旻炫指出，因棒球場增建選手休息室、牛棚、行政中心等，為安全起見必需作適當隔離安全措施。至於排水系統問題，請建照時均有依規定規畫相關排水設施，積水問題是因尚在施工階段，完工後定可解決。

(中時 )