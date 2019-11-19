日本NTT集團旗下的AI研發團隊與日本國立情報學研究所研發的人工智能(AI)挑戰了今年1月的日本大學入學考試的英語筆試，滿分200分的筆試中，AI拿下了185分的高分。

這是NTT的AI研發團隊與日本國立情報學研究所共同推動的「機器人能否上東大」研究項目的一環，研究小組自2011年起便合作研發挑戰東大入學考試的人工智能，他們對這次的結果表示，「若以大學入學考試來看，與考上東大的考生相比毫不遜色。」

AI曾於2016年參加了補習班的大學入學模擬考，當時英語筆試成績僅獲得95分，這次的成績可說是突飛猛進。

研究小組一直致力於提高人工智能對英語筆試試題的自動解答技術，以及自然語言處理及知識處理的基礎研究。近年來藉由深層學習，文書解讀技術大幅提高，名為XLNet的最新技術還可讓AI事前學習大量的教科書，並針對不同種類的問題，鎖定較少量的資訊來有效率地解題。

(中時電子報)