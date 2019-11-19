帶著全班同學簽名的王爺令旗，台南市德光中學3名學生黃治齊、黃治翰、羅浩安日前參加WRO國際奧林匹亞機器人世界賽，打敗來自歐洲美洲、東南亞等國的大學參賽隊伍，勇奪世界冠軍，證明科技學習不受年齡限制，尤其3人從國中一路浸淫在德光的英語環境，參賽隊伍面對外國選手關注插在背包上的令旗，也能以流利英語回應，做了成功的國民外交。

無獨有偶，同校的柯元翔也甫於日本加賀RoboRave國際機器人大賽中，獲得高中組相撲第3名，柯元翔跟兄弟檔黃治齊、黃治翰以及唯一女生羅浩安，4人從小學開始學習機器人課程，國一就開始一起組隊參賽，征戰國內外無數機器人賽。

黃治齊等人此次在國際機器人世奧賽中，跨級挑戰大專組，是18支參賽隊伍當中，年紀最小的一組，更打敗日本及俄羅斯奪冠，成績亮眼。今年比賽主題為智慧城市，因題目要到現場才知道，考驗選手的隨機臨場反應，機器人必須靠著影像辨識與顏色分類，自行判斷完成任務。

黃治齊表示，比賽帶給大家最大收穫是打開不同世界觀，這些歷練都是課本裡沒辦法學到的知識。他說，為了這場國際賽，事前大家準備長達8個月，賽前，他的高三導師還到南鯤鯓代天府特別去求取來王爺令旗，承載大家的祝福。此行，他們也帶了大甲鎮瀾宮贊助的香包與帽子送給裁判與其他選手，透過分享台灣的信仰，做了一次成功的國民外交。

(中時 )