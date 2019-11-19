楊梅區公所與農會推出首屆仙草千人宴，8道仙草入菜的料理供民眾搶訂宴席。（邱立雅攝）

紫色花海中的浪漫饗宴。楊梅仙草花海去年冬天暴紅後，今年楊梅區公所與農會乘勝追擊，推出仙草花田中品嘗仙草料理的千人宴活動，邀請萬能科技大學餐飲管理系設計特色菜單，讓遊客既能賞花又能吃美食，盼整個花季觀光產值能衝上億元。

楊梅仙草花海為楊梅區農會輔導栽種的桃園2號仙草，有別於其他地區的仙草品種，楊梅區仙草主打在地耕作生產，農會開發出的產品除了傳統仙草乾、沖泡包之外，更製作仙草茶餅、仙Q蛋等仙草商品。今年農會請來宜蘭大學研發，將新鮮仙草透過低溫乾燥的方式，研發出全台獨一無二的綠仙草粉，可沖泡也可入菜，也成了此次仙草千人宴餐點的元素之一。

擔任菜單設計的萬能科大教師程建霖指出，此次設計8款仙草特色菜肴，以海鮮與燉湯、滷豬腳為較高難度，由於海鮮難以用仙草湯汁烹飪，只能微撒黑綠兩色仙草粉提味，而燉與滷則需要細火慢熬，才能吃出仙草的清香。

去年仙草花海吸引50萬人次，帶來5千萬商機，市府副祕書長邱俊銘預估今年參觀人數可破百萬，加上周邊十幾個休閒農場，可望帶來上億產值。邱俊銘也向民眾推薦精緻養生的仙草宴，既可賞花又可吃美食，也希望這些創意菜肴能推廣到桃園的各個餐廳。

此次仙草千人宴共設置100桌，每桌認購價1500元，預計11月20日中午12時開放網路搶購，民眾可於楊梅休閒農業區─2019桃園仙草花節粉絲頁中找到相關連結，仙草千人宴則於12月8日在仙草花節會場舉行。

(中時 )