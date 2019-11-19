中原大學資管系教師金志聿（中）帶領學生團隊「鍵盤糾察隊」勇奪全國資管大賽冠軍。（中原大學提供／邱立雅桃園傳真）

網路上充斥許多假新聞、假帳號、假訊息，影響閱聽者的思緒，讓人難辨真偽，中原大學資管系學生組成「鍵盤糾察隊」，與知名大數據業者合作，運用AI人工智慧演算技術，揪出網路上的虛假訊息，還給閱聽人真實面貌。此項產學合作模式獲得全國大專校院資訊應用服務創新競賽第1名肯定。

鍵盤糾察隊學生與知名網路大數據業者網路溫度計合作，以全台最大的電子布告欄批踢踢PTT作為研究模擬平台，透過網路爬蟲、文本語意分析、行為歸納分析等技術，開發建置群眾共糾平台—「PTT網軍行為分析系統」和「網友言論自動過濾器」，提供給群眾作為輔助判斷的參考，希望降低民眾受到網路風向操作的影響。

長期關注網路風向議題的資管系教師金志聿表示，學生們分析、歸納整理網路大數據庫內的網友行為，並將網友帳號分群成網粉與網黑，並糾出異常的網友帳號與行為。除了PTT平台外，未來擬將其他社群平台也納入分析範圍，例如Facebook、討論區、新聞頻道等，降低網路風向操作對社會的影響。

此次中原資管系組團參加經濟部、教育部等單位共同主辦的第24屆大專校院資訊應用服務創新競賽，在全國94所大專院校及高中職學校共800餘隊激烈競爭下，中原大學資管系學生抱回1金、1銀、3銅等共7個獎項，其中金志聿帶領的學生團隊更是連續兩年勇奪第1名，他也鼓勵學生透過所學的資訊技術去認識、解決問題，為社會提供更好的服務。

(中時 )