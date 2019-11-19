台中市長盧秀燕爆料她當立委時質詢當時任行政院長的張善政，「不去選台北市長，是不是要去選總統？」現在結果是選副總統，一樣前進總統府，全場民眾真呼「市長真神準！」（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（左起）19日現身力挺國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選張善政，《做事的人》簽書會。（盧金足攝）

支持者拿著張善政新書《做事的人》大排長龍要簽名。（盧金足攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選張善政，昨日登記後，19日首站到台中市舉行《做事的人》簽書會，台中市長盧秀燕特別請假現身力挺，還拿出她當立委時的質詢資料表示，曾質詢時任行政院長的張善政，「不去選台北市長，是不是要去選總統？」現在結果是選副總統，一樣前進總統府，看過無數行政院長及各部會首長，「張善政是我最佩服的院長之一，我挺張善政！」

盧秀燕表示，她答應張善政出席簽書會時，他還未出任韓國瑜的副總統人選，現在為副總統人選，基於地主之誼，特別請假一小時前來力挺，簽書會場也因盧秀燕驚喜現身，全場掀起熱烈歡呼聲。

「國民黨本來是希望張善政能夠選台北市長，結果他不選」，盧秀燕說，當時她在立法院就質詢「張院長」，他是科技人從政，國民黨的明日之星，不想選台北市長，是想選總統嗎？當時張善政答詢說「沒有意願」，原來是要選副總統。

拿著張善政新書《做事的人》大排長龍要簽名的支持者表示，立法院的議事紀錄，見證盧秀燕慧眼識英雄，比算命還要準。

盧秀燕也稱讚張善政，在擔任行政院長期間，依法施政，做了很多有決斷力的事情，張善政在行政院長最後一年，允諾解決台中市交通瓶頸，國道1號與74號快速道路未銜接，造成市區塞車問題，當時中央全部埋單編列38億元，但改朝換代後，該計畫至今未動工，希望張善政高票當選後，能來為國道1號銜接74號快速道路動工。

張善政表示，2016年卸任行政院長後，變成升斗小民，但朋友對他期待能為國家有所作為，他對民進黨執政不利，深知沒辦法逃避責任，以前在臉書各種平台建言，但蔡英文總統不聽，所以獲韓國瑜搭檔參選總統、副總統，希望贏得勝選，能讓國家重振經濟、教育與文化。

(中時 )