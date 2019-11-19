中華職業棒球大聯盟會長吳志揚（右）與楊心國小棒球隊學童齊揮棒。（邱立雅攝）

中華職棒30年，回饋列車19日開到楊心國小，職棒明星富邦悍將李宗賢、Lamigo桃猿梁家榮、統一7-ELEVEn獅楊家維帶著棒球、手套、護具、球棒與裝備袋，送給楊心國小給30名小球員一個驚喜，中華職業棒球大聯盟會長吳志揚也勉勵小球員學會棒球精神，做個有用的人。

中華職棒每年球季中及球季結束，球員們都會前往基層學校進行棒球隊互動並擔任教練，指導小球員們球技。這項愛心活動已連續第18年，走訪全台學校超過百間，用行動把國球扎根在小球員心中。

近來中華職棒在世界棒球12強賽事中表現亮眼，讓國人更為關注棒球活動，此次吳志揚率職棒明星前進基層棒球隊，送上10盒軟式棒球、20隻少棒手套、3副護具、2支球棒以及一只專業用裝備袋。

活動開始前，吳志揚期許小球員們不管未來是否持續耕耘棒球運動，棒球的精神就是教大家團隊合作、自律與紀律、勝不驕敗不餒。吳志揚強調，學會了棒球的精神，不管在哪裡都會是有用的人，棒球在台灣被大家所喜愛，正是因為打拚的團隊精神，期待小球員能夠多學、多體驗更重視團隊與自律。

職棒明星李宗賢、梁家榮、楊家維也擔任一日教練，帶著小球員們進行熱身、傳接球、守備及打擊教學。對於能近距離接觸職業球星學習棒球技巧，30名楊心國小小球員全程專心聆聽、用力練習，讓操場上洋溢著開心的歡呼與笑聲。

(中時 )