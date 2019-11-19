新北市警察局攜手木曜4超玩團隊拍攝「新北心警」影片，上架不到1周時間，觀看人數突破105萬人次，影片中拍攝出16個分局、16個特色派出所，包含警員各項勤務，網友看完後都直呼「警察真是太辛苦了！」

木曜4超玩團隊「一日系列」以觀察365行的各種職業工作生活為主題，11月推出「一日派出所員警」，由藝人邰智源、謝坤達帶領觀眾一同窺探基層員警的工作內容。

邰智源、謝坤達真實感受派出所員警工作辛勞，體驗打靶訓練、值班、處理案件、巡邏、交通稽查、臨檢等勤務，影片播出後獲得廣大迴響，讓民眾們更愛身邊的派出所警員。

新北市警察局長陳檡文指出，「一日派出所員警」影片概括性介紹基層工作，但新北市幅員遼闊，還有更多面向未能納入，為避免遺憾，親自題字規畫「新北心警」影片，期盼每一位員警的用心能更深植市民。

影片由木曜4超玩團隊Eric親自操刀製作，拍攝新北16個分局16個特色派出所面貌，包含野柳釣客稽查勤務、永和擴大臨檢、林口安民專案、淡水老街步巡、新莊運動公園巡邏等，警員從早到晚，從海邊到山上，將派出所的一天完整呈現，讓民眾感受新北心警的暖情。

新北市警察局表示，影片上架不到1周時間，觀看人數突破105萬人次，不少民眾留言感謝，甚至直言「原來警察這麼辛苦，不愧是人民保母。」未來看到警員在路口勤值時，也會主動向他們說聲「謝謝你！」

(中時 )