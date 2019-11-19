11月20日是「世界兒童人權日」，也是兒童權利公約通過滿30周年之際，台灣世界展望會邀請民眾加入資助兒童計畫，透「Chosen」全新的資助體驗，給孩子一個選擇資助人的機會，讓孩子看見自己的價值，有能力決定未來方向。

為讓兒童更深刻了解自身權利及世界各角落弱勢孩童所處的成長環境，台灣世界展望會南區辦事處透過兒童權利相關議題影像及介紹分享，於前鎮國小、中芸國小及鳳翔小學分別展開生命教育活動，並鼓勵兒童珍惜擁有及關懷弱勢兒童的處境和需要。

前鎮國小一到六年級同學們在活動後分享心得，覺得收穫很多，了解到原來這世界上有和他們同年紀，卻沒有辦法讀書、玩遊戲的同伴，原來被保護，能有選擇的權利是一件幸福的事情。

前鎮國小陳主任表示，平時學校課程就會介紹人權，但孩子們透過展望會生命教育的實例宣導，更能了解如何在生活中自我保護。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君說，全球有許多孩童，因為貧窮、戰亂限制了他們的人生，讓他們沒有太多選擇權，「Chosen」行動讓孩子能夠藉由照片選擇他們的資助人，可以表達自我想法，獲得發展、教育、健康、醫療等基本權益，邀請愛心民眾，加入Chosen行動。

(中時 )