市議員陳雅倫指出，磚窯廠曾替龜山坪頂地區帶來繁華，希望磚窯廠可以保留下來，不過市長鄭文燦表示，道路無法繞過磚窯廠，市府會再考量如何在開闢道路與文資保存獲得雙贏。（市議員陳雅倫提供／甘嘉雯桃園傳真）

市議員陳雅倫指出，磚窯廠曾替龜山坪頂地區帶來繁華，希望磚窯廠可以保留下來，不過市長鄭文燦表示，道路無法繞過磚窯廠，市府會再考量如何在開闢道路與文資保存獲得雙贏。（市議員陳雅倫提供／甘嘉雯桃園傳真）

龜山A7合宜住宅因只有文青路一條聯外道路，市府預計再開闢第二條道路，不過市議員陳雅倫表示，新闢道路竟會通過坪頂一處磚窯廠，因為有歷史保存意義，希望市府能保留，但市長鄭文燦表示，因道路無法改道，文化局評估若要指定為市定古蹟，新闢道路恐會胎死腹中，因此，會另研擬異地保存的方式，讓老一輩人的回憶留下。

「希望可以保留下來！」陳雅倫說，坪頂地區現仍留存磚窯廠遺址，1處荒棄3、40年的遺址就恰好座落林口A7二期計畫道路開闢範圍，恐面臨拆遷命運，她接到地方文史工作者陳情，曾到遺址現勘過，保留相當完整。

鄭文燦表示，林口A7二期都市計畫已由內政部營建署完成變更，期間未有文史工作者提出異議，根據他了解，是變更完成後才接獲提報。

由於2座煙囪位於計畫道路中央，闢路閃不開也不適合S型轉向，也沒有其他替代道路，「若磚窯廠指定為文化資產，聯外道路恐就要放棄」，鄭文燦說，希望朝異地重建或是在周邊公園設置磚窯意象元素規畫。

文化局長邱莊秀美表示，10月24日才接獲地方文史團體提報，遺址實際座落地號與所有權人皆不明確，手邊史料也相當少，待查詢清楚後將邀請文資委員及所有權人進行後續文化資產會勘程序，文化局也將著手全桃園磚窯廠產業普查及盤點，做為紀錄標的相關建物歷史脈絡來源。

(中時 )