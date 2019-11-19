基隆秋冬國旅補助再加碼，市長林右昌（右3）、觀銷處長曾姿雯（右2）歡迎民眾多來基隆玩。（許家寧攝）

國旅秋冬旅遊補助9月上路，帶動基隆市首波住宿補助額滿，市府再向觀光局申請2000萬元，預估可補助近1萬7萬間房，並結合在地業者祭出住宿好禮大Fun送，連續3波還推兌換和平島公園、國立海科館及黃金博物館門票，輕鬆暢遊基隆網紅熱門景點。

市長林右昌表示，這幾年正濱漁港彩色屋、阿根納造船廠、潮境公園等新興景點，讓基隆能見度逐漸提高，遊客對基隆印象不再侷限於廟口夜市，這次結合基市旅館商業同業公會、兩大場館以及基隆好物、特色農產伴手禮，推出觀光優惠活動。

觀銷處長曾姿雯說，9月起配合觀光局國旅秋冬旅遊補助方案，至今基隆市旅館已售出16913間房，市府再向觀光局申請2000萬元，來到基隆旅遊每房住宿補貼1000元、還可領取200元夜市抵用券，入住遊客市府還免費贈送阿根納造船廠精美手提袋。

旅館公會也結合海科館、和平島公園加碼贈入園券，自11月17日起開始兌換價值200元的海科館主題館門票；自12月1日起，可兌換和平島公園門票，12月15日起開始兌換旅行環保小水壺，另每張票根還可享瑞芳「黃金博物館」免費入園乙次。

海科館主任徐鳳儀表示，除門票優惠之外，12歲以下孩童同行免費，隨行眷屬享入館八折優惠，年底前館內也推出「人魚姊姊說故事」、「大手牽小手海科館輕鬆走」多項體驗活動，和平島公園12月推出西班牙料理，遊客來基隆除吃海鮮鍋、還能品嘗異國料理。

(中時 )