國民黨不分區排名第10的陳以信在臉書貼文，說蔡英文的副手搭檔賴清德，昨天意圖澄清其的台獨立場，並說韓國瑜「其實你不懂我們的心」，陳以信說，其實不是只有韓市長不懂，我們好多人其實都聽不懂賴清德的心！他並三問賴清德，要不要務實的說，放棄台獨。

陳以信指，賴清德說他是務實台獨，因為「台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，執政後不必另外宣布台灣獨立。」前三句是1999年民進黨「台灣前途決議文」的內容不稀奇，這些老調重彈以前都批過，現在不必再批。但賴的重點在最後一句：「執政後不必另外宣布台灣獨立！」不過這句話賴清德要不是說謊，就是自相矛盾的詭辯！

為讓國人真正懂得賴清德的心，陳以信說，他要公開請問賴清德三個問題：第一、如果賴認為「務實台獨工作」的目標不是宣布台灣獨立，那請問你的台獨工作到底是在工作什麼？第二、如果賴認為「執政後不必另外宣布台灣獨立」，那你為何不乾脆大方說你已經「放棄台獨」？

第三、如果賴認為台灣就是主權獨立國家，那敢不敢說你願意「放棄正名制憲」、「放棄一邊一國」、「放棄台獨公投」？他最後也問賴清德「請問你是說謊？還是詭辯」？

陳以信也標註，「中華民國外衣論隨時可穿可脫、中華民國才是主權獨立的國家、不必宣佈台獨的台獨就是騙票」諷刺所謂的務實台獨說。

(中時 )