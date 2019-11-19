市區人口多，卻因垃圾頻因夾雜回收物被退運，本月起破袋稽查。（花蓮市公所提供 ／王志偉花蓮傳真）

花蓮市長魏嘉賢（右）由清潔隊林慶展陪同了解破袋稽查過程。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市13萬人口，每日產生的垃圾量高達60噸，對清潔工作負擔很大，不過卻偏偏有人不願垃圾分類，花蓮市清潔隊連日來加強執行「破袋稽查」，已先宣導並當場告誡；花蓮市長魏嘉賢指出，花蓮市7年前就已封場不再掩埋垃圾現有垃圾掩埋場已達飽和狀態，大家應做好垃圾分類，降低每日的垃圾量。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展隊長強調，破袋稽查過程裡，若仍發現未依規定做好垃圾分類者，將依違反廢棄物清理法處以新臺幣1200元至6000元罰款，請民眾配合，以免荷包失血。

市公所希望市民能遵守規範，包括使用透明垃圾袋，讓稽查人員便於檢視，做好垃圾分類進而讓垃圾減量，同時針對廚餘也能先把水分瀝乾，再交付給清潔隊員。

花蓮市清潔隊連日來機動性執行破袋稽查的工作，在稽查的過程中發現有民眾將廚餘混入垃圾裡，或是將可以資源回收的物品與垃圾混雜一起，以致垃圾量增加，也造成隊員的工作負擔。

「最近送到利澤焚化的垃圾一直被退運，非常傷腦筋…」清潔隊長吳慶展說，就是因為有些民眾未能落實垃圾分類造成花蓮市垃圾清運的工作大受困擾，因此清潔隊加強稽查，希望透過破袋的行動，能提醒民眾做好垃圾分類。

市長魏嘉賢表示，由於面臨垃圾場飽和的問題，包括花蓮市在內的多個鄉鎮均將垃圾運往宜蘭縣利澤焚化廠進行最終處置，但也因為受制於焚化廠垃圾收受量的限制、運送路途遙遠及颱風天候狀況不佳時必須停運等諸多因素，使得宣導並落實資源回收的工作更顯重要。

此外，花蓮縣政府於在今年元月宣布禁止廚餘養豬，一夕之間，廚餘從可回收再利用的有用資源變成無用的廢棄物，其後端處理也造成各鄉鎮市公所極大的困擾。花蓮市每日家戶所產生的熟廚餘量約有5噸左右，加上原來自行將廚餘交由養豬業者餵食豬隻的機關、學校、軍方、飲料店、小吃店等非事業單位所產出的廚餘，以致回收熟廚餘量每日約有8噸。

目前清潔隊收取的熟廚餘均依環保局規劃送至中區環保科技園區以高效能廚餘處理機進行處理；至於生廚餘部分，每日大約有2點8至3噸左右，清潔隊將其置於堆肥再利用製成有機肥，透過辦理環保相關活動時，提供給民眾做為植物施肥及環境綠美化等土壤改良使用。

(中時 )