李佳芬訪「泰」受禮遇，警車開道、政界名流到場力挺。(中天新聞提供)

「夫人外交」果然好加分！國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬馬不停蹄走訪海外，一路從北亞日本再到東南亞，到泰國時政商名流全力相挺。不僅如此，泰國官方也給予高規格待遇，警方全程警車開道，確保李佳芬行車安全。

韓國瑜宣布參選以來，本計畫有訪美行程，但因時間準備不及而放棄，反而妻子李佳芬出國行程滿檔，儼然最佳分身。《中天新聞》報導，她19日到泰國曼谷，第一站拜訪中華會館，由當地世界日報發行人導覽，不少當地政商界活躍的華僑都到場力挺，泰國警方更為她開道，確認李佳芬在泰國行車安全，接待規格有如「總統級」。

從台灣到泰國發展多年的僑胞陳素琴，本身是一位成功企業家，女婿也是泰國政壇要角，她在現場熱烈歡迎李佳芬到來。她表示，為支持韓國瑜，她特地回台辦身分證，且10月還專程到台南參加造勢活動，明年1月更要再回國投韓國瑜一票。李佳芬感受到僑界的熱情支持，她表示，當地不論台商或僑胞都殷殷期盼，國民黨有機會能重返執政。

李佳芬代夫出征活力充沛，從10月23日即安排5天行程，到菲律賓、越南與台商交流，本月15日至20日又訪問日本、柬甫寨、泰國曼谷，鐵人行程令人敬佩。據了解，她12月初還要再訪問美國，爭取當地僑學界支持。非典夫人海外行程滿檔，可說是今年總統大選最大的亮點之一。

(中時電子報)