香港理大示威者逃離校園遭警方追捕

在經過一夜大脫逃之後，香港理大示威者已大部份離開校園，據警方統計，已離開理大校園及校園附近的示威者中有1100人被逮捕或是登記個人資料，這當中有600人屬自願離開理大，包括400名成年人與200名未成年人。

香港警方今天的記者會上表示，警方初步分析，自願離開的人當中，很大部分都不是理大學生。

警察公共關係科總警司郭嘉銓在記者會上說，暴徒占據理大已經2週，附近的紅磡海底隧道自上星期3起封閉，嚴重癱瘓港九交通。他表示，理大已經變成兵工廠、練兵房、武器庫及犯罪分子的橋頭堡，警方已多次呼籲占據人士盡快離開。

香港理工大學有600名示威者自願向警方投降，其中有200人是未成年。（圖／美聯社）

郭嘉銓稱，警方希望以和平方式解決理工大學事件，並以人道方式靈活、彈性處理。警方不會即時拘捕自願離開校園的未成年人士，會先拍照及登記資枓，但會保留日後追究的權利。

郭嘉銓表示，留意到理工大學校園內有暴徒威嚇自願離開的人士，亦有人向校園不同出口投擲汽油彈，嚴重威脅想離開人士的安全。他指出，有人聲稱要幫助理大內部的人離開，但卻在校園的出入口縱火，如果發生意外不堪設想。

郭嘉銓說，他留意到有人從理大的天橋吊繩離開，但警方已設下多重防線，拘捕37人，包括協助的司機。

理大校董會主席林大輝下午對外說，目前校內仍有約300人，而理大方面要求警方暫時不要進入校園。

(中時電子報)