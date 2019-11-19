港鐵表示，今天(19日)較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，大學站、紅磡站今晚將會繼續關閉。

另外，經與政府相關部門進行風險評估後，15個車站將於今晚9時關閉，列車將不停靠。這些車站包括：尖沙咀站、油麻地站、旺角站、黃埔站、西灣河站、銅鑼灣站、香港大學站、沙田站、上水站、元朗站、尖東站、馬鞍山站、沙田圍站、將軍澳站、坑口站。

港鐵強調，會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短個別車站或受影響路段的服務時間。

(中時 )