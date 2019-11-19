港鐵15個站今晚九點關閉 20:232019/11/19 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港鐵15個車站將於今晚9時關閉。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港鐵表示，今天(19日)較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，大學站、紅磡站今晚將會繼續關閉。 另外，經與政府相關部門進行風險評估後，15個車站將於今晚9時關閉，列車將不停靠。這些車站包括：尖沙咀站、油麻地站、旺角站、黃埔站、西灣河站、銅鑼灣站、香港大學站、沙田站、上水站、元朗站、尖東站、馬鞍山站、沙田圍站、將軍澳站、坑口站。 港鐵強調，會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短個別車站或受影響路段的服務時間。 (中時 ) #港鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 外界只貼網文不救人 港理大女生哭訴「被賣了」 - 時政 「最絕望一役」港理大脫逃者：水炮下滿校園慘叫 - 兩岸 香港理大1100人被捕或登記 200人未成年 - 兩岸 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 - 兩岸 理工大學再撤出數十人 僅剩約20人堅守 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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