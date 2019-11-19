新北市長侯友宜今（19日）下午前往板橋區江翠國中視察老舊校舍改建工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（19日）下午前往板橋區江翠國中視察老舊校舍改建工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（19日）下午前往板橋區江翠國中視察老舊校舍改建工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（19日）下午前往板橋區江翠國中視察老舊校舍改建工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（19日）下午前往板橋區江翠國中視察老舊校舍改建工程。（葉書宏攝）

侯友宜江翠國中視察

新北市長侯友宜今（19日）下午前往板橋區江翠國中視察老舊校舍改建工程，侯友宜強調，4年任期內要補強老舊校舍279棟、經費27億元，另外，16校老舊校舍改建及新校舍興建、經費57億元，總共經費84億元，就是要提供學生更舒適的硬體，一個好的學習環境。

侯友宜表示，江翠國中改建工程總經費3億餘元，分為2階段施工，第一階段針對教學大樓及專科教室進行改建，目前進度70％，預計明年6月竣工；第二階段則預計將在明年7月展開3層樓的幼兒園擴充工程，都會如期來完工。

工務局表示，江翠國中位於板橋都會核心區域，市府為提升公立國中、小校舍耐震安全性及改善教學環境品質，配合中央補助計畫共投注了約3億143萬元的經費，新建44間教室、自立廚房及10間幼兒園教室，提供優質的教育環境及設備。

工務局長朱惕之強調，為延續原校舍的整體氛圍，在設計上採用繽紛色彩的斜屋頂，讓整體視覺更有活力。工程設計及施工期間均導入BIM模型分析外遮陽、深開窗、陽台或走廊等設施，避免陽光直射進入教室，影響學生學習。

另外，教室燈具開啟可配合日照、開窗方向及空間使用方式，使任何時間的使用模式皆具有省電效益。

教育局長張明文補充說明，於2019年2022年啟動「新北校舍美強生計畫」，從美感、補強、生態永續等面向，進行校舍補強、老校更新及新設校，改善校園安全及打造適合學生成長的永續環境。

2019年2022年預估投入84億元。其中校舍耐震補強，預估投入經費為27億元，補強279棟校舍，讓全市校舍CDR值均大於1，提供安全無虞的學習環境，使新北學子能更加安心地成長學習。在老舊校舍整建部分，新北市未來將投入約57億元進行16校老舊校舍改建及新校舍興建，打造學子成長及學習的基石。

江翠國中校長郭月秀表示，未來新教室完成後將逐步裝設冷氣，讓學生在炎熱酷暑環境下，能夠專心學習，另外，在校舍規畫方面，將涵蓋各領域專科教室，結合網路及多媒體設施，引領學生探究多元興趣。

(中時 )