國民黨不分區立委名單底定爭議延燒，外界質疑提名人選與吳敦義夫婦淵源頗深，黨主席吳敦義今（19）日表示，「絕對公正，沒有任何私心」。也有人說不分區第16名的車宜靜是他太太的閨密，吳敦義表示，「其實我太太根本不認識這個」，主持人詢問車有參加社團組織，吳回「有啊，我只是不認識而已」。

車宜靜到底是誰？《中時電子報》獨家揭秘！

車宜靜畢業於北一女中、輔仁大學，美國管理科技大學（UMT）碩士，先生為救國團主任葛永光。

根據其自述，她是嘉義縣人，出生在台北市，爸爸做資源回收業，相當勞苦，對於「世上苦人多」感同身受。

自2001年起，車宜靜擔任「世界至孝親篤舜裔總會」秘書長，每年舉辦「孝悌楷模獎」，致力團結宗親、推廣中華文化，

車宜靜也長年參與學校事務，擔任台北市中正國中管樂團會長，建中籃球隊、中原大學籃球隊顧問，對於家長們對於課綱修改的不滿與史觀的錯亂，也深有體會。

車宜靜痛批民進黨執政，簡直是「無法無天、倒行逆施」，因此願意在立法院抵抗不公不義之事！

車宜靜最後呼籲，明年大選讓韓國於順利當選總統、國民黨立院過半，讓中華民國重見光明！

(中時電子報)