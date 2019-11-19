新加坡貿工部長陳振聲昨天接受媒體訪問時表示，香港反送中抗爭衝突來到臨界點，「如果我們掉以輕心的話，其實香港的局勢也能發生在新加坡」。他認為，暴力不是解決問題的方法，暴力會引發更大的暴力，對話與具建設性的行動才是新加坡之道。

新加坡《聯合早報》報導，陳振聲提醒外部環境會帶來挑戰，其他地方的緊張局勢也可能在新加坡發生。

對香港局勢發展，陳振聲在專訪中表示能帶給新加坡4點啟示：「政治體系要與時俱進，才能上傳下達」、「國家政策要把眼光放遠，才能代代平安」、「社會應該求同存異，才能團結一致」、「小國要出眾、非凡，才能在國際舞台有立足之地」。

他說，許多政府都太專注國內與當下的議題，但並非所有的選舉都關於當下與眼前議題，不能不考慮人民與國家的未來發展。

陳振聲說，沒有腹地的城市小國要生存與繁榮發展並不容易，不能為人民提供機遇與希望的城市國家會四分五裂，不能在世界上發揮作用的小國也會被忽視與淘汰。

(中時 )