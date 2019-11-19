自製神盾有譜了嗎?網友在南台灣海域發現，擔任武器實驗艦的海軍高雄號，艦體中央安裝著一座大型的雷達塔，可能是中科院的自製神盾的相關測試。

綜觀東亞各國的海軍主力防空艦，大多數已完成神盾化，比如日本有金剛級、愛宕級，還有自製的秋月級等，而韓國則有世宗大王級等，甚至中國大陸已經有052C 、O52D，還有排水量破萬噸的055級，相比之下中華民國海軍就明顯落後了，雖然成功級、基隆級的防空能力也算不錯，但是機械電達的搜索能力仍然無法與相陣列雷達相比。其實海軍早在30年前就提出「小神盾」計畫，打算以成功級為載台來改造，也就是田單艦，然而沒有成功，最後田單艦仍然是沒有神盾艦統的型式。

2017台北國際航太展，海軍展示的新一代飛彈巡防艦。(圖/中華民國海軍)

到了2014年，海軍總部首度提出「未來15年兵力整建願景」，其中的「震海計畫」是指「先進防空系統驅逐艦」，概念圖是安裝相列雷達的神盾軍艦，令許多軍事迷相當期待。2015、2017年的台北航太展也都有展出安裝概念模型，而且，中科院展區也都會展示自行研發的相列雷達系統，以及AESA主動相列雷達發射單元等技術。

但是之後相關的研發進度卻沉寂了，並傳出原設定艦體過小，雷達過重，使得軍艦重心過高，必須重新設計的壞消息。甚至在2019年的台北航太展海軍館當中，已經不擺出神盾艦的模型了，外界擔心，是不是自製神盾艦的專案取消了?

沒想到，mobile01的軍事討論區當中，網友卻流出兩張高雄號實驗艦的照片，雖然照片很模糊，卻仍然能發現高雄號的艦身中央，有一座體型頗大的梯型塔，極有可能是相列雷達單元。

網友拍攝到的高雄艦，艦舯有個巨大的雷達塔。(圖/mobile01)

知名軍事分析師、臺海安全研析中心主任梅復興認為，這明顯是相位陣列雷達，應該是三或四面陣列的雷達天線塔。與高雄艦的艦體結構來比對，這座陣列塔的尺碼相當可觀。

梅復興表示，這兩張照片確實解釋了先前的傳言，之前媒體曾報導的中科院研發新一代艦用戰系「迅聯專案」下的「迅達計劃」，艦用相位陣列雷達過重，原規劃的 4500噸艦體無法容納一事，似非空穴來風。

當然，相陣列雷達僅是神盾軍艦的其中一部分組件，其他的戰鬥系統、武器系統、垂直發射單元也都很重要，因此現在也無法判斷何時才能看到新式軍艦的完工，不過看到海軍與中科院仍在研發艦用相列雷達，仍然是可喜可賀的事，期待研發單位能夠腳踏實地的完成。

(中時電子報)